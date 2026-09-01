Νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Αιγυπτιακής ερήμου: Τα ευρήματα δείχνουν πόσο άλλαξε ο κόσμος

Οι καρχαρίες βρίσκονται στον πλανήτη εδώ και 450 εκατομμύρια χρόνια (πριν από τα πρώτα δέντρα δηλαδή) σε έναν κόσμο που ελάχιστα θύμιζε τη σημερινή του μορφή. Περιοδικά, νέες ανακαλύψεις απολιθωμάτων έρχονται να υπενθυμίσουν αυτή την εντυπωσιακή μακροζωία του είδους, όπως συνέβη πρόσφατα στις ερημικές εκτάσεις της Αιγύπτου.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, στη νοτιοδυτική έρημο της χώρας, περίπου 650 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καΐρου. Σε γεωλογικό στρώμα που χρονολογείται στην Ύστερη Κρητιδική περίοδο (πριν από 100,5 έως 66 εκατομμύρια χρόνια), ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Τάρεκ Γιασίν από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου εντόπισε έναν σημαντικό θησαυρό από προϊστορικά δόντια καρχαριών.

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