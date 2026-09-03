Γιατί φόρεσαν γιλέκα σε πιγκουίνους: Το πρωτοποριακό πείραμα στη Χιλή

Μια πρωτότυπη ιατρική μέθοδο δοκιμάζουν επιστήμονες στη Χιλή, ντύνοντας τραυματισμένους πιγκουίνους με εφαρμοστά κόκκινα γιλέκα εμπλουτισμένα με μικροΐνες χαλκού και ψευδαργύρου, στοχεύοντας στην ταχύτερη επούλωση των τραυμάτων τους.

Η συγκεκριμένη ιδέα προήλθε από την κτηνιατρική φροντίδα κατοικιδίων. Όπως μεταδίδει το Associated Press, παρόμοιες στολές είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν με εξαιρετική επιτυχία σε σκύλους και γάτες που υπέφεραν από δερματικές βλάβες. Βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα, οι ειδικοί αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τεχνολογία στους πιγκουίνους του Χούμπολντ, ένα ευάλωτο είδος που συγκεντρώνει τον κύριο όγκο του παγκόσμιου πληθυσμού του στις χιλιανές ακτές.

Στον ζωολογικό κήπο Buin, ένα πάρκο προστασίας άγριας ζωής στα περίχωρα της πρωτεύουσας Σαντιάγο, οι ερευνητές πήραν τις απαραίτητες μετρήσεις των πτηνών για να αναπτύξουν τις πρώτες ολόσωμες στολές. «Για χρόνια, γιλέκα με μικροΐνες που περιέχουν στοιχεία όπως ο χαλκός και ο ψευδάργυρος έχουν δοκιμαστεί σε κατοικίδια, ιδιαίτερα σε σκύλους και γάτες, και έχουν βοηθήσει σημαντικά στην αποκατάσταση δερματικών τραυμάτων», δήλωσε ο Ιγνάσιο Ινταλσοάγα, διευθυντής του ζωολογικού κήπου Buin, εξηγώντας πως η ομάδα αναρωτήθηκε γιατί να μην μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η πρακτική και στους πιγκουίνους.

Η ραγδαία μείωση των φωλιών και το πλήγμα του Ελ Νίνιο

Η εφαρμογή του πειράματος ξεκινά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την επιβίωση του είδους. Σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγαν Χιλιανοί και διεθνείς επιστήμονες στις σημαντικότερες αποικίες αναπαραγωγής της χώρας κατά τα έτη 2024 και 2025, οι ενεργές φωλιές μειώθηκαν κατά 63% σε σύγκριση με τις ίδιες περιοχές τρία χρόνια νωρίτερα. Τα νούμερα τρομάζουν. Τα θαλάσσια πτηνά αντιμετωπίζουν καθημερινά την παγίδευση σε αλιευτικά δίχτυα, τη ρύπανση από πλαστικά, τις εξάρσεις μολυσματικών ασθενειών και τον έντονο ανταγωνισμό με την αλιεία για τροφή. Την ίδια ώρα, το φαινόμενο Ελ Νίνιο περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, προκαλώντας ασυνήθιστα θερμά νερά σε τμήματα του Ειρηνικού Ωκεανού. Τα ψάρια των ψυχρών υδάτων, από τα οποία τρέφονται αποκλειστικά τα πτηνά, απομακρύνονται ή μετακινούνται σε μεγαλύτερα βάθη. Η πείνα αναγκάζει τους γονείς να διανύουν τεράστιες αποστάσεις προς αναζήτηση τροφής, αφήνοντας τις φωλιές τους απροστάτευτες. «Ειδικά τώρα, με όλα τα προβλήματα που προκαλεί το Ελ Νίνιο, είναι πιθανό να δούμε πολλούς εγκαταλελειμμένους νεοσσούς τις επόμενες εβδομάδες, με τραυματισμούς που θα έχουν υποστεί στο φυσικό περιβάλλον», προειδοποίησε ο Ινταλσοάγα.

Αυτοτραυματισμοί, ράμματα και η θεραπευτική δράση των μετάλλων

Τα κέντρα περίθαλψης άγριας ζωής σε ολόκληρη τη χώρα δέχονται συνεχώς πιγκουίνους σε κατάσταση σοκ, οι οποίοι εντοπίζονται αβοήθητοι στις παραλίες. Ορισμένοι έχουν χτυπηθεί από προπέλες σκαφών ή έχουν μπλεχτεί σε δίχτυα, ενώ άλλοι βρίσκονται σε πλήρη εξάντληση λόγω ασιτίας. Ο Τόμας Πίνο, κτηνίατρος που διευθύνει την Conservación Humboldt, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση περίθαλψης θαλάσσιων ζώων στα βόρεια της Χιλής, εξηγεί ότι η ανάρρωση αυτών των ζώων είναι γεμάτη εμπόδια. Οι πιγκουίνοι έχουν μακρύ και ευλύγιστο λαιμό. Συνηθίζουν να τον στρίβουν για να τσιμπολογούν επίμονα τις πληγές τους και να τραβούν μόνοι τους τα χειρουργικά ράμματα, καταστρέφοντας τη θεραπεία.

Όμως, το εφαρμοστό κόκκινο γιλέκο βάζει τέλος σε αυτή τη συμπεριφορά, εμποδίζοντας το ράμφος να φτάσει στο τραύμα. Κάτω από το ύφασμα αναπτύσσεται μια ουσιαστική θεραπευτική ασπίδα. Η Χιλή παραμένει η μεγαλύτερη παραγωγός χαλκού στον κόσμο, και το συγκεκριμένο στοιχείο αποδεικνύεται πολύτιμο σύμμαχος στην επούλωση. Ο χαλκός και ο ψευδάργυρος, που έχουν ενσωματωθεί στις ίνες του υφάσματος, αναστέλλουν πλήρως την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων. Ταυτόχρονα, ο ψευδάργυρος διεγείρει τον σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων, επιτρέποντας στους κατεστραμμένους ιστούς να επουλωθούν πολύ ταχύτερα και αυξάνοντας τις πιθανότητες των πτηνών να επιστρέψουν υγιή στον ωκεανό.

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