Αρχαίο ισπανικό νόμισμα χρησιμοποιήθηκε για εισιτήριο λεωφορείου – Το μυστήριο 70 χρόνια μετά

Snapshot Ένα αρχαίο ισπανικό νόμισμα χρησιμοποιήθηκε για να πληρωθεί εισιτήριο λεωφορείου στο Λιντς της Αγγλίας στις αρχές της δεκαετίας του 1950.

Το νόμισμα ταυτοποιήθηκε επτά δεκαετίες αργότερα και δωρίστηκε στα Μουσεία και τις Πινακοθήκες του Λιντς για να εκτεθεί.

Η προέλευση του νομίσματος παραμένει άλυτο μυστήριο, με τη θεωρία ότι στρατιώτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου πιθανώς το έφεραν μαζί τους.

Το νόμισμα εκτίθεται πλέον στο Leeds Discovery Centre, όπου αναδεικνύεται η ιστορική του αξία κοντά στον τόπο ανεύρεσης.

Η επιμελήτρια αρχαιολογίας του μουσείου χαρακτήρισε το εύρημα σημαντική προσθήκη στη συλλογή, ενώ η οικογένεια του ιδιοκτήτη του νομίσματος εκφράζει υπερηφάνεια. Snapshot powered by AI

Ένας επιβάτης λεωφορείου στο Λιντς της Αγγλίας έδωσε ένα αρχαίο ισπανικό νόμισμα αντί για μία πένα για να πληρώσει το εισιτήριό του στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Επτά δεκαετίες αργότερα, το νόμισμα ταυτοποιήθηκε και δωρίστηκε στα Μουσεία και τις Πινακοθήκες του Λιντς, αν και κανείς δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε εκεί.

Η ιστορία ξεκινά με έναν εισπράκτορα, ένα ξύλινο σεντούκι και έναν εγγονό που κράτησε ως πολύτιμο κειμήλιο ένα αντικείμενο που είχε φέρει στο σπίτι ο παππούς του. Πρόκειται για μια μικρή ιστορία, η οποία όμως δείχνει πώς ένα αντικείμενο μπορεί να παραμείνει απαρατήρητο για γενιές, μέχρι κάποιος να θέσει τις σωστές ερωτήσεις.

Ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο

Πώς, λοιπόν, κατέληξε ένα τέτοιο νόμισμα να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή ενός εισιτηρίου λεωφορείου στο Λιντς;

Ο Πίτερ έχει μια θεωρία, χωρίς ωστόσο να μπορεί να την επιβεβαιώσει. Βρισκόμαστε λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ο ίδιος εκτιμά ότι στρατιώτες επέστρεφαν στην πατρίδα τους έχοντας μαζί τους νομίσματα από τις χώρες στις οποίες είχαν σταλεί.

«Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από το τέλος του πολέμου, οπότε φαντάζομαι ότι οι στρατιώτες επέστρεφαν με νομίσματα από τις χώρες στις οποίες είχαν σταλεί», δήλωσε.

Όπως παραδέχεται και ο ίδιος, το ερώτημα πιθανότατα δεν θα απαντηθεί ποτέ. «Ωστόσο, το πώς βρέθηκε εκεί θα παραμείνει για πάντα ένα μυστήριο».

Το αρχαίο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή εισιτηρίου λεωφορείου στο Λιντς εκτίθεται πλέον στο Leeds Discovery Centre.

Αυτό που είναι πλέον ξεκάθαρο είναι ο προορισμός του ιστορικού ευρήματος. Ο Πίτερ θεώρησε ότι το σωστό ήταν να το δωρίσει σε έναν χώρο όπου θα μπορούσε να αναδειχθεί και να εκτιμηθεί η ιστορική του αξία, παραμένοντας παράλληλα κοντά στον τόπο όπου βρέθηκε.

Η Κατ Μπάξτερ, επιμελήτρια αρχαιολογίας και νομισματικής στο Μουσείο και τις Πινακοθήκες του Λιντς, χαρακτήρισε το αρχαίο εύρημα μια «φανταστική» προσθήκη στη συλλογή του μουσείου, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον οργανισμό.

«Ο παππούς μου θα ήταν περήφανος αν γνώριζε, όπως είμαι κι εγώ, ότι το νόμισμα επιστρέφει στο Λιντς», δήλωσε ο Πίτερ.

«Ωστόσο, το πώς βρέθηκε εκεί θα παραμείνει για πάντα ένα μυστήριο».