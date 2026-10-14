Έφτιαξε σπίτι με 20.000 κουτάκια αλουμινίου και μεταχειρισμένα ελαστικά στο Κάνσας

Η Τζούλι Γουόκερ αποφάσισε, μετά από 46 χρόνια εργασίας στον χώρο του θεάτρου, να επενδύσει τις οικονομίες της στην κατασκευή μιας κατοικίας που θα αξιοποιεί φυσικούς πόρους και ανακυκλωμένα υλικά. Το σπίτι της στο Κάνσας των ΗΠΑ ξεχωρίζει για τα 20.000 κουτάκια αλουμινίου και τα χρησιμοποιημένα ελαστικά που ενσωματώνονται σε διάφορα σημεία της κατασκευής.

Στόχος της είναι να περιορίσει τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και κλιματισμό, δημιουργώντας παράλληλα έναν χώρο όπου θα μπορεί να ζει για πολλά χρόνια. «Έχω κάθε πρόθεση να ζήσω σε αυτό το κτίριο μέχρι τα 110 μου χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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