Πληρώνονται 2.500€ τον μήνα για να μετράνε πιγκουίνους στην Ανταρκτική

Μια πιθανή εργασία σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ανταρκτικής, περιτριγυρισμένος από πάγο, χιόνι και πιγκουίνους, ίσως δεν είναι η ιδανική δουλειά για κάποιον μη-επιστήμονα ή εξερευνητή. Ωστόσο, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση που ασχολείται με την περιοχή, η UK Antarctic Heritage Trust, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους μια επαγγελματική θέση που δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να ζήσει σε αυτό το απομακρυσμένο περιβάλλον, με μηνιαίο μισθό περίπου 1.700 με 2.500 ευρώ, ανάλογα την θέση.

Η προσφορά καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής αλλά και την αγορά του απαραίτητου πολικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί καθ' όλη την διάρκεια της παραμονής. Προορισμός είναι το Port Lockroy, μια πρώην βρετανική βάση που βρίσκεται στο νησί Goudier, στο αρχιπέλαγος Palmer, απέναντι από την Ανταρκτική Χερσόνησο. Η εγκατάσταση ιδρύθηκε το 1944, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εγκαταλείφθηκε αρχικά το 1962 και ύστερα αποκαταστάθηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα.

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