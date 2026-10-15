Πληρώνονται 2.500€ τον μήνα για να μετράνε πιγκουίνους στην Ανταρκτική

Μισθό έως 2.500 ευρώ τον μήνα προσφέρει εργασία στην Ανταρκτική για πέντε μήνες, με καλυμμένα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και φαγητού, αλλά και συνθήκες που δοκιμάζουν τις αντοχές

Newsroom

Πληρώνονται 2.500€ τον μήνα για να μετράνε πιγκουίνους στην Ανταρκτική
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια πιθανή εργασία σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ανταρκτικής, περιτριγυρισμένος από πάγο, χιόνι και πιγκουίνους, ίσως δεν είναι η ιδανική δουλειά για κάποιον μη-επιστήμονα ή εξερευνητή. Ωστόσο, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση που ασχολείται με την περιοχή, η UK Antarctic Heritage Trust, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους μια επαγγελματική θέση που δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να ζήσει σε αυτό το απομακρυσμένο περιβάλλον, με μηνιαίο μισθό περίπου 1.700 με 2.500 ευρώ, ανάλογα την θέση.

Η προσφορά καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής αλλά και την αγορά του απαραίτητου πολικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί καθ' όλη την διάρκεια της παραμονής. Προορισμός είναι το Port Lockroy, μια πρώην βρετανική βάση που βρίσκεται στο νησί Goudier, στο αρχιπέλαγος Palmer, απέναντι από την Ανταρκτική Χερσόνησο. Η εγκατάσταση ιδρύθηκε το 1944, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εγκαταλείφθηκε αρχικά το 1962 και ύστερα αποκαταστάθηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φυσικές Καταστροφές: Ετοιμάζεται αυτοματοποιημένο σύστημα αποζημιώσεων – Προειδοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Προσήχθη γιατρός που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ηλικιωμένη

16:51LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά την αγαπημένη «Λωξάντρα» του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκαν σήμερα οι ισχυρότεροι άνεμοι - Ριπές έως και 117 χλμ/ώρα

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στη Σαουδική Αραβία - Συνάντήθηκε με τον Διάδοχο του Θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και τον ομολογό του

16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του Αρχιεπισκόπου τέως Σινά για φήμες ότι δήθεν αναγνώρισε ιδιοκτησία της Αιγύπτου στην Μονή Αγίας Αικατερίνης

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Άνδρας απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του - Αίσιο τέλος χάρη στην Πυροσβεστική

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

16:20ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κάθετος Διάδρομος ξεκίνησε πολύ πριν την Γκίλφοϊλ και δεν κινδυνεύει από αλλαγές προσώπων, λέει ο Ιγνατίου

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων των κατηγορουμένων

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Magnaporthe oryzae: Ο μύκητας που απειλεί την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων - Αγώνας δρόμου από επιστήμονες για τείχος ανοσίας

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Συνελήφθη 46χρονος που καταζητούνταν από την Τουρκία - Είχε καταδικαστεί σε 19 χρόνια φυλάκιση

15:58LIFESTYLE

Όταν η Μπέτυ Βαλάση πρωταγωνίστησε στη θρυλική «Λωξάντρα», την τελευταία ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης – Δείτε αποσπάσματα

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Πότε ξεκινούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Ραφήνα και το Λαύριο – Κανονικά οι αναχωρήσεις από τον Πειραιά

15:52WHAT THE FACT

Πληρώνονται 2.500€ τον μήνα για να μετράνε πιγκουίνους στην Ανταρκτική

15:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκδήλωση για την εξομάλυνση των σχέσεων δικαστών και δικηγόρων προκάλεσε αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων!

15:43ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους: Έχουμε ανακόψει τη φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό

15:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγρότες: Προς πληρωμή 83,6 εκατ. ευρώ συμπληρωματικών ενισχύσεων για το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,8% η ΝΔ, πρώτη σε οκτακομματική Βουλή - Δεν εμπιστεύονται τους «γιατρούς των social» οι πολίτες, μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων των κατηγορουμένων

14:54ΚΟΣΜΟΣ

«Πότε είναι η σειρά μου;» - Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας

14:00LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση - Ήταν η θρυλική «Λωξάντρα»

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Σοβαρό τραύμα στον πνεύμονα από τις μαχαιριές υπέστη ο 18χρονος - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

15:58LIFESTYLE

Όταν η Μπέτυ Βαλάση πρωταγωνίστησε στη θρυλική «Λωξάντρα», την τελευταία ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης – Δείτε αποσπάσματα

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Κλιματολόγος προειδοποιεί: Πιθανός ένας ακραίος χειμώνας με El Niño πρωτοφανούς έντασης

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχό της για την κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Σάλεχ

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Διασώστες σώζουν 92χρονη που ήθελε να αυτοκτονήσει μετά από τηλεφωνική απάτη

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του Αρχιεπισκόπου τέως Σινά για φήμες ότι δήθεν αναγνώρισε ιδιοκτησία της Αιγύπτου στην Μονή Αγίας Αικατερίνης

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα κατακλύζει τον πλανήτη με κοτόπουλο και κερδίζει δισ. από την εκρηκτική αύξηση εξαγωγών - Πώς το Πεκίνο πέτυχε το θαύμα και ποια αντίμετρα σχεδιάζει η Ευρώπη

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν νυχτερίδες πεταμένες σε κάδο - Ήταν καλυμμένες με αφρό πολυουρεθάνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ