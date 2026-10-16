Έπεσε από τις σκάλες 13 λεπτά μετά την απόλυσή της και διεκδίκησε 33.001 ευρώ
Μια υπάλληλος καταστήματος στην Κόρδοβα τραυματίστηκε ενώ μάζευε τα προσωπικά της αντικείμενα, λίγο μετά την προφορική ανακοίνωση της απόλυσής της
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Μόλις 13 λεπτά μετά την προφορική ανακοίνωση της απόλυσής της, μια υπάλληλος καταστήματος ρούχων στην Κόρδοβα της Ισπανίας έπεσε από τις σκάλες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αυχένα. Η ίδια προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να κηρυχθεί άκυρη η απόλυσή της και να λάβει επιπλέον αποζημίωση 33.001 ευρώ.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας, ωστόσο, απέρριψε το αίτημά της, κρίνοντας ότι η απόφαση για τη λύση της εργασιακής σχέσης είχε ανακοινωθεί πριν από το ατύχημα.
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