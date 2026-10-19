Παράτησε τη διδασκαλία και πλέον πληρώνεται για να αγκαλιάζει αγνώστους

Η 51χρονη Ella Love αποφάσισε να αφήσει πίσω της την καριέρα της ως εκπαιδευτικός στη Νέα Υόρκη και να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο. Εδώ και οκτώ χρόνια εργάζεται ως «επαγγελματίας αγκαλιάς» (professional cuddler), μια δραστηριότητα που, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της MARCA, μπορεί να της αποφέρει έως και 100.000 δολάρια (86.000 ευρώ) τον χρόνο.

Η απόφασή της ήρθε έπειτα από την πίεση που βίωνε στη δουλειά της ως δασκάλα. Ο περιορισμένος χρόνος για τον εαυτό της, η έλλειψη εκπαιδευτικών πόρων και τα συχνά προβλήματα μέσα στην τάξη την οδήγησαν στην αναζήτηση μιας διαφορετικής καθημερινότητας.«Αναζητούσα κάτι με εντελώς διαφορετική ενέργεια, κάτι που θα με ηρεμούσε και θα με βοηθούσε να βρω την ισορροπία μου. Δεν πίστευα ότι αυτό θα γινόταν το επάγγελμά μου», δήλωσε στη New York Post.

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