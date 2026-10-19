Γιατί λέμε ευχαριστώ και παρακαλώ στο ChatGPT; Το ενεργειακό «κόστος» της ευγένειας

Το παρακαλώ και το ευχαριστώ δεν απουσιάζουν από τις συνομιλίες μας με την τεχνητή νοημοσύνη, με εκατομμύρια χρήστες να απευθύνονται στο ChatGPT και σε άλλες πλατφόρμες AI με την ίδια ευγένεια που θα έδειχναν σε έναν άνθρωπο, παρότι γνωρίζουν ότι τα συστήματα αυτά δεν διαθέτουν συναισθήματα ή συνείδηση. Σύμφωνα με έρευνα που επικαλείται το περιοδικό Fortune, σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εκφράσεις ευγένειας όταν επικοινωνεί με τέτοια εργαλεία.

Η συμπεριφορά αυτή φαίνεται να συνδέεται με τις κοινωνικές συμβάσεις, την ανατροφή και τις συνήθειες που αποκτούμε από την παιδική ηλικία. Για πολλούς, η ευγένεια αποτελεί αυθόρμητη αντίδραση και δεν εξαρτάται από το αν ο συνομιλητής είναι άνθρωπος ή μηχανή.

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