«Μην τα παρατάς ποτέ»: 59χρονη και 70χρονος έγιναν γονείς μετά από δεκαετή προσπάθεια
Ζευγάρι στην Ιταλία απέκτησε το πρώτο του παιδί μετά από δέκα χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών, με τη μητέρα να είναι 59 ετών και τον πατέρα 70
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Ένα ζευγάρι από την επαρχία του Σαλέρνο στη νότια Ιταλία εκπλήρωσε επιτέλους το όνειρο που κυνηγούσε για περισσότερο από μία δεκαετία: να γίνουν γονείς. Η μητέρα, ηλικίας 59 ετών, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, σε νοσοκομείο του Σαλέρνο, ενώ ο πατέρας είναι 70 ετών.
Την είδηση ανακοίνωσε ο καθηγητής Μάριο Πολικέτι, γυναικολόγος και ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ο οποίος παρακολουθούσε το ζευγάρι σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
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