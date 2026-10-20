«Μην τα παρατάς ποτέ»: 59χρονη και 70χρονος έγιναν γονείς μετά από δεκαετή προσπάθεια

Ένα ζευγάρι από την επαρχία του Σαλέρνο στη νότια Ιταλία εκπλήρωσε επιτέλους το όνειρο που κυνηγούσε για περισσότερο από μία δεκαετία: να γίνουν γονείς. Η μητέρα, ηλικίας 59 ετών, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, σε νοσοκομείο του Σαλέρνο, ενώ ο πατέρας είναι 70 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε ο καθηγητής Μάριο Πολικέτι, γυναικολόγος και ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ο οποίος παρακολουθούσε το ζευγάρι σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

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