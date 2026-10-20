Γιατί τα πληκτρολόγια ξεκινούν με QWERTY και όχι με ABCD: Η μηχανική βλάβη που καθιέρωσε το σύστημα
Γιατί τα πληκτρολόγια ξεκινούν με QWERTY και όχι με ABCD: Η μηχανική βλάβη που καθιέρωσε το σύστημα
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Τα πληκτρολόγια που χρησιμοποιούμε καθημερινά σε υπολογιστές, φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα ακολουθούν μια οικεία διάταξη γραμμάτων γνωστή ως QWERTY.
Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν τον λόγο για τον οποίο τα πλήκτρα δεν είναι τοποθετημένα με αλφαβητική σειρά, από το Α έως το Ζ. Η απάντηση βρίσκεται στην ιστορία των πρώτων γραφομηχανών και στα μηχανικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εφευρέτες τους κατά τον 19ο αιώνα.
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