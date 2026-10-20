Τσερνόμπιλ: 40 χρόνια μετά, 6 ραδιενεργά σωματίδια κρύβουν μια απρόσμενη ανακάλυψη
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το πυρηνικό καύσιμο διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την κρυσταλλική του δομή, όμως η παραμένουσα ραδιενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο
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Τέσσερις δεκαετίες μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, μικροσκοπικά θραύσματα από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα εξακολουθούν να αποκαλύπτουν στοιχεία για το τι συνέβη το 1986, αλλά και για το πώς συμπεριφέρονται τα επικίνδυνα υλικά στο πέρασμα του χρόνου.
Μια νέα επιστημονική ανάλυση έξι ραδιενεργών σωματιδίων έφερε στο φως ένα εύρημα που εξέπληξε τους ερευνητές: η εσωτερική κρυσταλλική δομή του πυρηνικού καυσίμου παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτη, παρά τις δεκαετίες έκθεσης στο περιβάλλον.
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Τσερνόμπιλ: 40 χρόνια μετά, 6 ραδιενεργά σωματίδια κρύβουν μια απρόσμενη ανακάλυψη
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