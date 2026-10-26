Σαν σήμερα 26 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 26 Οκτωβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Οκτωβρίου.
- 740 - Ισχυρός σεισμός πλήττει την Κωνσταντινούπολη και τη γύρω περιοχή, προκαλώντας καταστροφή στα τείχη και τα κτίρια της πόλης.
- 1863 - Ιδρύεται στο Λονδίνο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας, η παλαιότερη ποδοσφαιρική ομοσπονδία στον κόσμο.
- 1880 - Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Ελλάδας για 10η φορά, κάτι που αποτελεί ρεκόρ στην ελληνική πολιτική ιστορία.
- 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: η κατεχόμενη από τους Οθωμανούς πόλη της Θεσσαλονίκης απελευθερώνεται από τον ελληνικό στρατό την ημέρα της εορτής του πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου. Την ίδια ημέρα, τα σερβικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τα Σκόπια.
- 1957 - Πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών, ο Νίκος Καζαντζάκης. Θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και ο περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια της ζωής του το έργο και η δημόσια παρουσία του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις, ιδίως σε θρησκευτικό και πολιτικό επίπεδο.
- 1967 - Ο Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί στέφεται αυτοκράτορας του Ιράν και στη συνέχεια στέφει αυτοκράτειρα τη σύζυγό του, Φαράχ.
- 1990 - Τελευταία επίσημη συμμετοχή του κορυφαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή Βασίλη Χατζηπαναγή, στον αγώνα Ηρακλής Θεσσαλονίκης–Βαλένθια, ανήμερα των γενεθλίων του.
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