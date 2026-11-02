Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Νοεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 2 Νοεμβρίου.
- 1911 - Γεννιέται ο Οδυσσέας Ελύτης. Υπήρξε ένας ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές. Το 1979 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
- 1912 - Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: το Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό απελευθερώνει το Άγιο Όρος.
- 1914 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
- 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Από τις 15:00 αρχίζει μεγάλη ιταλική επίθεση από 2 Μεραρχίες (Κένταυρος,Φεράρα) εναντίον της τοποθεσίας Ελαία (Καλπάκι) της Ηπείρου. Από 170 ιταλικά αεροσκάφη βομβαρδίζονται πολλές περιοχές της Ελλάδας.
- 1977 - Σφοδρή καταιγίδα πλήττει την Αθήνα και τον Πειραιά, με απολογισμό 37 νεκρούς.
- 1982 - Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα ο δακτύλιος, για να καταπολεμηθεί το νέφος.
- 1991 - Ενθρονίζεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄.
- 2004 - Στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, σκληρή είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στον Πρόεδρο Τζορτζ Γουόκερ Μπους και στο γερουσιαστή Τζον Κέρι. Ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος επανεκλέγεται με περίπου 51% για άλλη μια τετραετία, καθώς το Οχάιο περνάει οριστικά στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων και μαζί οι 20 «πολύτιμοι» εκλέκτορες που δίνουν τη νίκη στον Αμερικανό πρόεδρο.
- 2008 - Πεθαίνει σε ηλικία 85 ετών, ο διακεκριμένος ηθοποιός της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, Σταύρος Ξενίδης.
- 2016 - Πεθαίνει σε ηλικία 66 ετών, ο ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, και βουλευτής στη Β' περιφέρεια Πειραιά, με τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Βασιλείου.
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