Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Νοεμβρίου

Newsroom

Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 2 Νοεμβρίου.

  • 1911 - Γεννιέται ο Οδυσσέας Ελύτης. Υπήρξε ένας ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές. Το 1979 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
  • 1912 - Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: το Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό απελευθερώνει το Άγιο Όρος.
  • 1914 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
  • 1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Από τις 15:00 αρχίζει μεγάλη ιταλική επίθεση από 2 Μεραρχίες (Κένταυρος,Φεράρα) εναντίον της τοποθεσίας Ελαία (Καλπάκι) της Ηπείρου. Από 170 ιταλικά αεροσκάφη βομβαρδίζονται πολλές περιοχές της Ελλάδας.
  • 1977 - Σφοδρή καταιγίδα πλήττει την Αθήνα και τον Πειραιά, με απολογισμό 37 νεκρούς.
  • 1982 - Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα ο δακτύλιος, για να καταπολεμηθεί το νέφος.
  • 1991 - Ενθρονίζεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α΄.
  • 2004 - Στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, σκληρή είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στον Πρόεδρο Τζορτζ Γουόκερ Μπους και στο γερουσιαστή Τζον Κέρι. Ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος επανεκλέγεται με περίπου 51% για άλλη μια τετραετία, καθώς το Οχάιο περνάει οριστικά στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων και μαζί οι 20 «πολύτιμοι» εκλέκτορες που δίνουν τη νίκη στον Αμερικανό πρόεδρο.
  • 2008 - Πεθαίνει σε ηλικία 85 ετών, ο διακεκριμένος ηθοποιός της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, Σταύρος Ξενίδης.
  • 2016 - Πεθαίνει σε ηλικία 66 ετών, ο ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, και βουλευτής στη Β' περιφέρεια Πειραιά, με τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Βασιλείου.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της μεγάλης προκήρυξης για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 19 νεκροί από βομβαρδισμό στρατοπέδου του ELN – Πληροφορίες για εμπλοκή των ΗΠΑ

04:12ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στην Υεμένη – Οι Χούθι καταγγέλλουν πλήγμα στο στρατηγικό λιμάνι Ρας Ίσα

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ανάμεσά τους 12 ξένοι υπήκοοι

03:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι πύραυλοί μας θα φτάσουν στην Ευρώπη» – Ευθεία προειδοποίηση Μοτακί για ενδεχόμενο νέου πολέμου

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πλήρη εξέλιξη η νέα κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «παζάρι» του Ζελένσκι: Θέλει Patriot με αντάλλαγμα το τέλος των πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 186 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ)

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς Ιράν: «Ή θα κάνουν συμφωνία ή θα τελειώσουμε εμείς τον πόλεμο»

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πολιτική σύγκρουση για τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z – Σκληρές ποινές ζητά ο Ντόμπριντ

01:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Καθαρή νίκη της Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές – Το μήνυμα για τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει ότι δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες και εξερράγησαν

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργούν αύριο τα σχολεία στη Γκράβα - Επιστολή Δούκα στους διευθυντές

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Συγκεντρώσεις για την πολύνεκρη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ - Βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών

23:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 54χρονος στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δύο άτομα με 32 κιλά κατεργασμένης κάνναβης - Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Δύο τυχεροί μοιράστηκαν 1.000.000 ευρώ

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πλήρη εξέλιξη η νέα κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Η σύζυγος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ και ο ίδιος είχε καταγγείλει επίθεση από κουκουλοφόρους

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Αυτός είναι ο 37χρονος πίσω από την απάτη με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του στον λαιμό και την πλάτη

22:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος συντρίβεται πάνω σε σπίτια – Βίντεο

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

21:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια για τον Νοέμβριο - Απορρόφηση αυξήσεων στα «πράσινα», νέα προσφορά στα «μπλε» 

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν από σήμερα νωρίτερα σταθμοί Μετρό - Δείτε αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

17:59ΕΛΛΑΔΑ

«Αφήνουμε τους "καρχαρίες" και πιάνουμε τον Κωστάκη - Αν το έκανε, πολύ καλά έκανε» - Προκαλεί συγγενής του 37χρονου που κατηγορείται ότι έκλεβε χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά

01:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της μεγάλης προκήρυξης για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ