Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε για πρώτη φορά στους 10 μεγαλύτερους φόβους των Αμερικανών

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν προκαλεί πλέον ανησυχία μόνο για τις θέσεις εργασίας που ενδέχεται να αντικαταστήσει. Για πολλούς Αμερικανούς, οι πιθανοί κίνδυνοι επεκτείνονται στην πολιτική, την οικονομία και τη λειτουργία της κοινωνίας, όπως αποκαλύπτει η ετήσια έρευνα του Πανεπιστημίου Chapman για τους φόβους των πολιτών στις ΗΠΑ.

Για πρώτη φορά, στην 12η έκδοση της έρευνας Survey of American Fears, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν ερωτήματα που εξετάζουν ειδικά τις ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δύο από αυτές τις ανησυχίες βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνοντας μάλιστα την τρίτη και την έβδομη θέση.

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