Koumkan: Μητροπολιτική διάθεση και εκλεπτυσμένες γεύσεις σε ένα Grand Hotel Bar - Από τη Majenco

Το Koumkan Athens προσγειώθηκε στην καρδιά των βορείων προαστίων σχεδόν πριν έναν χρόνο, φέρνοντας μαζί μία νέα και εξαιρετικά κομψή πρόταση, εφάμιλλη των Grand Hotel Bars που συναντούμε στις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου. Έτσι μετά το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ, επιτέλους και η Αθήνα απέκτησε ένα αυθεντικά glam venue, όπου design, μουσική, ποτό και φαγητό συνηγορούν σε μία απροσποίητα κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα για εξόδους με αίγλη και εκλεπτυσμένη διασκέδαση.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας