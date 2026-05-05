Ο χρόνος των εκλογών και ο αναμενόμενος «γόνιμος» διάλογος στην ΚΟ της ΝΔ

Δημήτρης Κοτταρίδης

Από συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στις 12 Δεκεμβρίου 2025

Μπορεί την Πέμπτη η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να έχει ως βασικό θέμα τις προτάσεις του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα δοθεί όμως, όπως είναι λογικό και χρόνος στους βουλευτές για να μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους για την πορεία της κυβέρνησης. Εξάλλου πάντα αυτές οι συνεδριάσεις λειτουργούν και ως… ψυχοθεραπεία για όσους αισθάνονται αδικημένοι ή ανησυχούν για την πορεία της παράταξης ή δεν έχουν καμία πρόσβαση στα κεντρικά στο Μαξίμου.

Κάπως έτσι θα κυλήσει και η Πέμπτη και αναμένω την κλασσική ανακοίνωση περί γόνιμου διαλόγου και πως πάντα η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πιο ενισχυμένη από τέτοιες διαδικασίες.

Γκρίνια φυσικά υπάρχει και θα υπάρχει κυρίως από βουλευτές που αισθάνονται ξεχασμένοι και που κινδυνεύουν να μην εκλεγούν και πάλι με δεδομένη την πτώση της Νέας Δημοκρατίας όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Στο Μαξίμου πάντως δεν ανησυχούν και μάλιστα η «γάτα» με ενημέρωσε πως το τελευταίο διάστημα δεν δίνουν καν μεγάλη σημασία και στις δημοσκοπήσεις καθώς περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τα νέα κόμματα που θα ανακοινωθούν. Εδώ να σας πω πάντως πως η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα διευρυνθεί καθώς το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτό που θα πιεστεί περισσότερο από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και πιθανά και της Μαρίας Καρυστιανού.

Όσον αφορά το χρόνο των εκλογών η «γάτα», η οποία μου εξέφραζε τη βεβαιότητα μέχρι πρόσφατα πως αυτές θα γίνονταν τον Μάρτιο του 27, πλέον θεωρεί ως σοβαρό ενδεχόμενο αυτές να γίνουν τον Οκτώβριο, κάτι που συμμερίζονται, όπως μαθαίνω, και πολλοί πλέον μέσα στην κυβέρνηση. Όσοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την πορεία της οικονομίας το επόμενο διάστημα, ιδιαίτερα μάλιστα αν συνεχιστεί η κρίση στην περιοχή του Κόλπου με δεδομένο και το ότι τελειώνει το ταμείο ανάκαμψης, άρα θα περιοριστούν κατά πολύ οι διαθέσιμοι κρατικοί πόροι.

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού πάντως τονίζουν πως το ζητούμενο είναι να υπάρξει επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα. Πιστεύουν επίσης πως τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα μπορέσει να προχωρήσει σε ανακοινώσεις νέων μέτρων στήριξης των πολιτών, κάτι που όμως δεν φαίνεται να θεωρεί βέβαιο και η αγαπημένη μας γάτα η οποία και μου έλεγε τις προάλλες πως αν συνεχιστεί ο πόλεμος, μειωθεί ο τουρισμός και γυρίσει η οικονομία σε ύφεση τα πράγματα για την σημερινή κυβέρνηση θα δυσκολέψουν και άλλο.

