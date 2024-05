Καιρός: Με καύσωνα και 40άρια κάνει ποδαρικό ο Ιούνιος

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για τον καιρό των πρώτων ημερών του Ιουνίου

Ιδιαίτερα αυξημένες αναμένεται να είναι οι θερμοκρασίες τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο μέχρι και για 40άρια, ενώ την ίδια ώρα οι παραλίες έχουν αρχίσει να γεμίζουν με κόσμο, λόγω του ζεστού καιρού.

Η ΕΜΥ, στις προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες, αναφέρει πως η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει ξεπερνώντας τους 36 βαθμούς Κελσίου ενώ υπάρχουν και προβλέψεις που κάνουν λόγο, ίσως, και για 40άρια σε κάποιες περιοχές.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό

O Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σαββατοκύριακο.

«Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34ο C την Κυριακή: 33-35ο C, τη Δευτέρα: 34-36ο C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37ο C. Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει υποχώρηση από τα ΒΔ».

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34ο C την Κυριακή: 33-35ο Cτη Δευτέρα: 34-36ο C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37ο C.

Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει κάποια υποχώρηση από τα ΒΔ.

Tσατραφύλλιας: Οι «υποψήφιες» περιοχές για 40άρι

Παράλληλα, ο Γιώργος Tσατραφύλλιας παρουσιάζει τις «υποψήφιες» περιοχές για 40άρι. Πρόκειται για έξι περιοχές που φλερτάρουν με πολύ υψηλές θερμοκρασίες: Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών

Ο καιρός το Σάββατο 1/6

Αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 33 και κατά τόπους στα ανατολικά τους 34 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 2/6

Αρχικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα υπόλοιπα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 34 και κατά τόπους τους 35 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Ο καιρός τη Δευτέρα 3/6

Στα βόρεια, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και κατά τόπους τους 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 και κατά τόπους τους 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στις περιοχές όπου θα επικρατήσει θαλάσσια αύρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

