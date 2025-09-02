Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με έντονες βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα της χώρας αναμένονται τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός θα σημειώσει αστάθεια την Τετάρτη - Πέμπτη, ενώ όσον αφορά τις επόμενες εβδομάδες δεν φαίνεται να έρχεται κάποια θερμή αέρια μάζα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Από το πρωί της Τετάρτης αναμένονται τοπικές μπόρες στην ορεινή Ήπειρο αλλά και στα ορεινότερα τμήματα της δυτικής Μακεδονίας, ενώ μέχρι το μεσημέρι θα επεκταθούν πιο ανατολικά.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών προς την Πέμπτη, οι περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας θα έχουν πολύ άστατο καιρό με τοπικές μπόρες και καταιγίδες.

Την Πέμπτη τα φαινόμενα αυτά θα εντοπίζονται μόνο στα ορεινά, ηπειρωτικά, βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές συννεφιές στα ορεινά, ενώ το βράδυ της Τετάρτης θα είναι κατά τόπους έντονη και τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη στη Μακεδονία.

Την Παρασκευή, στην Εύβοια, στα νότια τμήματα των Κυκλάδων και στην Αττική αναμένονται δυνατοί βοριάδες κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη, ενώ όσο βαδίζουμε προς τα τέλη του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτέμβρη η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει μικρή σταδιακή πτώση.

