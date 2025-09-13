Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

Οι πρώτες σημαντικές βροχές του φετινού φθινοπώρου αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το σκηνικό του καιρού θα αλλάζει μέρα με τη μέρα: λίγες βροχές το Σάββατο, περισσότερες την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη οι καταιγίδες θα είναι πιο έντονες και τοπικά αξιόλογες. Αυτή η εικόνα προκύπτει από το βραδινό τρέξιμο του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου της Παρασκευής.

Ωστόσο, η συνέχεια δείχνει εκ νέου… άνομβρη, καθώς τα μετεωρολογικά μοντέλα διαφοροποιούνται από πρόβλεψη σε πρόβλεψη ως προς το τι θα συμβεί στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρανούτογλου - Δύσκολο 48ώρο με πτώση της θερμοκρασίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα απασχολήσουν μεγάλο μέρος της χώρας το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.

Το Σάββατο οι βροχοπτώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ορεινά της Θράκης, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία αλλά και στη βορειοανατολική Στερεά.

Οι άνεμοι θα δυναμώσουν, ενώ η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί γύρω στους 31 βαθμούς στα κεντρικά, 26 με 29 στα βόρεια, 30 στα νότια και έως 32 στα δυτικά. Στα ανατολικά νησιά ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 28 έως 31 βαθμούς.

Κυριακή: Τοπικές καταιγίδες και εντονότερη αστάθεια

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα κατέβουν νοτιότερα, επηρεάζοντας την Αττική, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Πιο έντονες καταιγίδες αναμένονται προς το βράδυ στη Δυτική Μακεδονία, με τις βροχές να επιμένουν μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Τρίτη και Τετάρτη: Σταδιακή βελτίωση

Την Τρίτη οι βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη, ενώ καταιγίδες δεν αποκλείονται σε ορισμένα νησιά του νότου. Την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια και εξασθένηση των φαινομένων.

Η γενικότερη εικόνα μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου δείχνει πιο δροσερό σκηνικό, ιδιαίτερα στα ορεινά, με συνθήκες πιο φιλικές για υπαίθριες δραστηριότητες.

Αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν:

τοπικές πλημμύρες και φούσκωμα χειμάρρων

δυνατούς ανέμους σε παραθαλάσσιες περιοχές

προβλήματα στην κυκλοφορία σε ορεινές και αγροτικές ζώνες

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι η μεταβλητότητα του καιρού το Σαββατοκύριακο μπορεί να δυσκολέψει τόσο τις μετακινήσεις όσο και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

