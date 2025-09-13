Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον χειμώνα

Οι παλιοί δεν βασίζονταν μόνο στα μερομήνια για να προβλέψουν τον καιρό του χειμώνα. Υπήρχαν δύο ημέρες μέσα στο χρόνο που θεωρούνταν καθοριστικές για να καταλάβει κανείς την ένταση του επερχόμενου χειμώνα. Η πρώτη είναι η ημέρα του Προφήτη Ηλία, στις 20 Ιουλίου. Φέτος η ημέρα αυτή ήταν σχετικά δροσερή, παρά τον καύσωνα που ακολούθησε μετά τις 20 Ιουλίου, και σύμφωνα με την παράδοση αυτό σηματοδοτεί έναν αξιόλογο χειμώνα.

Η δεύτερη ημέρα είναι η ημέρα του Τιμίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή, αν ο καιρός είναι καλός, ηλιόλουστος και σχετικά θερμός, ο χειμώνας αναμένεται ήπιος. Αν όμως η μέρα είναι μουντή, με σύννεφα και βροχές, τότε ο χειμώνας θα είναι έντονος και αξιόλογος. Όσο πιο κακός ο καιρός εκείνη τη μέρα, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο χειμώνας που ακολουθεί.

Η παράδοση αυτή συνδυάζεται με προσωπικές παρατηρήσεις και γνώση από τη φύση, που περνά από γενιά σε γενιά. Όπως εξηγεί ο μελετητής, από παιδί παρακολουθούσε τις ενδείξεις της φύσης, ενώ πλέον διασταυρώνει τις πληροφορίες με σύγχρονες πηγές πριν τις παρουσιάσει στο κοινό.

Ο παραπάνω τρόπος πρόβλεψης δίνει μια εικόνα για τον χειμώνα 2025-2026, με βάση παραδοσιακά σημάδια και προσωπική εμπειρία, χωρίς υπερβολές ή γενικεύσεις.

