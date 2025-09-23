Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς έκανε λόγο για την επερχόμενη κακοκαιρία, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με ήπια δροσιά και βοριάδες την Πέμπτη σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Από την Κυριακή όμως τα προγνωστικά δείχνουν ότι η δυτική, η κεντρική και η βόρεια Ελλάδα θα βρεθούν στο στόχαστρο έντονων φαινομένων, με βροχές και καταιγίδες, τα οποία πιθανότατα θα επιμείνουν και στις αρχές της νέας εβδομάδας.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί εκτιμάται ότι θα εγκλωβιστεί για αρκετές ημέρες στην περιοχή μας, δίνοντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό κακοκαιρίας.

Ο καιρός σήμερα

Για σήμερα Τρίτη, αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ωστόσο από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή ενίσχυσή τους. Οι θερμοκρασίες ξεκινούν χαμηλές στη βόρεια Ελλάδα τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι θα ανέβουν σε τιμές λίγο πάνω από τις κανονικές για την εποχή, φτάνοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με μέτριους βοριάδες το απόγευμα και θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατεί καθαρός ουρανός όλη την ημέρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 28 βαθμούς.

Τι είναι ο εμποδιστής «Ρεξ»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Ευρώπη διαμορφώνεται μια ατμοσφαιρική διάταξη γνωστή ως «εμποδιστής Ρεξ», η οποία ανατρέπει τη συνηθισμένη κυκλοφορία των συστημάτων και ευνοεί τον εγκλωβισμό ενός κύματος κακοκαιρίας πάνω από συγκεκριμένες περιοχές. Το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές θάλασσες και τις ψυχρές αέριες μάζες που κατεβαίνουν από βορρά, τροφοδοτεί την κακοκαιρία και την κάνει εντονότερη. Έτσι, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και τα Βαλκάνια θα βρεθούν αντιμέτωπες με ισχυρά φαινόμενα, τα οποία σταδιακά αναμένεται να επηρεάσουν και τη χώρα μας.

Ουσιαστικά, μέχρι το Σάββατο η κατάσταση θα παραμένει ήπια για την Ελλάδα, ωστόσο από την Κυριακή ξεκινά μια απότομη και επικίνδυνη είσοδος του φθινοπώρου, με βροχές, καταιγίδες και χαμηλότερες θερμοκρασίες που ενδέχεται να διατηρηθούν για αρκετές ημέρες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις μεσημεριανές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά τοπικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα βόρεια τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία μετά το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

