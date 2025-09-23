Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μάλιστα... ραγδαία

Newsbomb

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»
Αρχείου - Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς έκανε λόγο για την επερχόμενη κακοκαιρία, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με ήπια δροσιά και βοριάδες την Πέμπτη σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Από την Κυριακή όμως τα προγνωστικά δείχνουν ότι η δυτική, η κεντρική και η βόρεια Ελλάδα θα βρεθούν στο στόχαστρο έντονων φαινομένων, με βροχές και καταιγίδες, τα οποία πιθανότατα θα επιμείνουν και στις αρχές της νέας εβδομάδας.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί εκτιμάται ότι θα εγκλωβιστεί για αρκετές ημέρες στην περιοχή μας, δίνοντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό κακοκαιρίας.

Ο καιρός σήμερα

Για σήμερα Τρίτη, αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ωστόσο από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή ενίσχυσή τους. Οι θερμοκρασίες ξεκινούν χαμηλές στη βόρεια Ελλάδα τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι θα ανέβουν σε τιμές λίγο πάνω από τις κανονικές για την εποχή, φτάνοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με μέτριους βοριάδες το απόγευμα και θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατεί καθαρός ουρανός όλη την ημέρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 28 βαθμούς.

Τι είναι ο εμποδιστής «Ρεξ»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Ευρώπη διαμορφώνεται μια ατμοσφαιρική διάταξη γνωστή ως «εμποδιστής Ρεξ», η οποία ανατρέπει τη συνηθισμένη κυκλοφορία των συστημάτων και ευνοεί τον εγκλωβισμό ενός κύματος κακοκαιρίας πάνω από συγκεκριμένες περιοχές. Το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές θάλασσες και τις ψυχρές αέριες μάζες που κατεβαίνουν από βορρά, τροφοδοτεί την κακοκαιρία και την κάνει εντονότερη. Έτσι, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και τα Βαλκάνια θα βρεθούν αντιμέτωπες με ισχυρά φαινόμενα, τα οποία σταδιακά αναμένεται να επηρεάσουν και τη χώρα μας.

Ουσιαστικά, μέχρι το Σάββατο η κατάσταση θα παραμένει ήπια για την Ελλάδα, ωστόσο από την Κυριακή ξεκινά μια απότομη και επικίνδυνη είσοδος του φθινοπώρου, με βροχές, καταιγίδες και χαμηλότερες θερμοκρασίες που ενδέχεται να διατηρηθούν για αρκετές ημέρες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις μεσημεριανές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά τοπικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα βόρεια τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία μετά το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Εκατοντάδες επιβατικά και μαχητικά αεροσκάφη θα αγοράσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή της 4ης δόσης – Πότε καταβάλλεται

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «σπίτι της Τουρκίας» αξίας 300 εκατ. δολαρίων που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

09:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Επί 2,5 χρόνια δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση νεκρού

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μέλλον των σπιτιών; Αεροσωλήνες για εξοικονόμηση νερού βάζουν στην Αγγλία

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

08:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μεγαλείο με τη σφραγίδα του Παύλου Γιαννακόπουλου!

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Χωρίς παύση οι μεταναστευτικές ροές - Σχεδόν 150 μετανάστες διασώθηκαν σε 24 ώρες

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής - Έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σημειωτόν η κυκλοφορία σε Κηφισό, Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που άνδρας με μαχαίρι πέφτει στο έδαφος από περαστικούς στο Λονδίνο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: 9χρονος πάει στο κολέγιο για να γίνει παιδονευροχειρουργός

08:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τους γονείς του από ανεμοστρόβιλο

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εισβολή με εμβολισμούς στον Ασπρόπυργο – Άγνωστοι προσπάθησαν να κλέψουν χρηματοκιβώτιο

08:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Karoo Adventure: Το τροχόσπιτο που σχεδιάστηκε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Sinclair Broadcast Group δεν θα προβάλλει το «Jimmy Kimmel Live»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ηλικιωμένη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες - Χιλιάδες κόσμου πούλησε τις περιουσίες τους

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί στη μέση του δρόμου

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

08:02ΚΟΣΜΟΣ

«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες - Χιλιάδες κόσμου πούλησε τις περιουσίες τους

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη - Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε μπροστά στο πλήθος τρεις Παλαιστίνιους ως «συνεργάτες του Ισραήλ»

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της - Τι είπε για τον συνεργό της - Οι επόμενες κινήσεις της

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «σπίτι της Τουρκίας» αξίας 300 εκατ. δολαρίων που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ηλικιωμένη

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής - Έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ