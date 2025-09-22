Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

Η πρόγνωση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά

Newsbomb

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα καλύψει την Ευρώπη τα επόμενα 24ωρα έκανε λόγο μέσω ανάρτησής του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος το επόμενο 48ωρο θα υπάρξει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο θα επηρεάσει την χώρα μας το Σαββατοκύριακο η νέα κακοκαιρία που έρχεται από τα δυτικά.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«H κακοκαιρία #Alessio είναι η πρώτη για τις χώρες του Κεντρικού Group της Eumetnet της περιόδου 2025-26 και θα προκαλέσει στην Ιταλία πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονες καταιγίδες. Το σύστημα αυτό δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς κινείται ΒΑ.

Περιμένουμε ακόμη ένα διήμερο, για να επιβεβαιώσουμε ή όχι, αν θα μας επηρεάσει η επόμενη διαταραχή που και πάλι αυτή έρχεται από τα δυτικά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η προγνωστικότητα είναι μέχρι στιγμής χαμηλή και δεν υπάρχουν συμφωνίες από όλα τα προγνωστικά μοντέλα».

Η κακοκαιρία Alessio μαστίζει τη Βόρεια Ιταλία: Καταστροφές σε Κόμο, Μόντσα και Βαρέζε

Η κακοκαιρία Alessio – που ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να επηρεάσει και τη χώρα μας - μαστίζει τη Βόρεια Ιταλία, προκαλώντας καταστροφές στις επαρχίας Κόμο, Μόντσα και Βαρέζε της Λομβραδίας.

Σε περισσότερες από 70 περιπτώσεις μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική ενώ βίντεο που δημοσιεύθηκε από τις αρχές στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνει την κατάσταση: Πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν πλήξει επαρχιακούς δρόμους, προκαλώντας διακοπή στην κυκλοφορία και εγκλωβισμούς, χωρίς όμως προς το παρόν να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

Ο ποταμός Σεβέτσο στη Λομβαρδία έχει υπερχειλίσει και επαρχιακοί δρόμοι που συνορεύουν με τη λίμνη Κόμο παραμένουν αποκλεισμένοι από τη νύχτα, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα La Stampa.

Είναι ενδεικτικό πως στο Μιλάνο, 80 χιλιοστά βροχής είχαν πέσει μέχρι την αυγή.

Στην πόλη Τουράτε στο Κόμο, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν έναν οδηγό που είχε παγιδευτεί σε υπόγεια διάβαση, πλημμυρισμένη από τα νερά. Παράλληλα, στις 7 το πρωί σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή της SP πρώην SS 583, στην οδό Τορνό, μεταξύ Κόμο και Μπλέβιο. Η κατολίσθηση κάλυψε το οδόστρωμα και εμπόδισε τη διέλευση ενός οχήματος, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν τραυματισμοί, οδηγώντας όμως στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου.

Μια ακόμη κατολίσθηση καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο SS344, στη θέση Villaggio Montelago, εντός του δήμου Μπρουσίμπιανο, στο Βαρέζε. Στην περιοχή Λαβένα Πόντε Τρέσα, η υπερχείλιση ρέματος προκάλεσε προβλήματα σε δρόμους.

Η εθνική οδός SS340 Regina έχει αποκλειστεί από την κυκλοφορία στον δήμο Αργκένιο, μετά από κατολίσθηση που είχε ως αποτέλεσμα φερτά υλικά να κατακλύσουν το οδόστρωμα.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη Λομβαρδία αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω την περιοχή τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για νέες παρεμβάσεις. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου κατά Τσίπρα: "Δεν υπάρχει νέος και παλιός παρά μόνο ένας πατριωτισμός - Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής της Super League ο Μεντιλίμπαρ

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

20:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Πέλκα - Υπέστη θλάση και μένει εκτός μέχρι τη διακοπή

20:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Με όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη καταπολεμά τη φοροδιαφυγή

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

20:22LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έκλεισε συμβόλαιο στην Αυστραλία - Έφτιαξα ξανά τη ζωή μου»

20:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Μποτσουάνα: Δημόσια αργία μετά το ιστορικό χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 65χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από μέρες - Τον εντόπισε γείτονάς του

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πασιατάς: Πώς σώθηκε από θαύμα ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Blake Lively: Γιόρτασε την 18η επέτειο του «Gossip Girl» με αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς

19:38LIFESTYLE

Τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη έχουν γίνει το απόλυτο viral στο TikTok

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Είναι τσίρκο», λέει το Ισραήλ

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» – Απείλησε και χτύπησε τη γυναίκα του

19:16LIFESTYLE

Δέσποινα Μοιραράκη μετά τον θάνατο του συζύγου της: Είμαι καλά, έχω αρχίσει και βρίσκω τον εαυτό μου

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ λέει ότι θα εμποδίσει τον στολίσκο της Γάζας να παρακάμψει τον αποκλεισμό της περιοχής

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία για τους ωκεανούς: Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη για την Προστασία των Ανοιχτών Θαλασσών

19:11LIFESTYLE

Πρισίλα Πρίσλεϊ: «Η ζωή μου ήταν η δική του ζωή» - Η εξομολόγηση για τις απιστίες του Έλβις και πώς επηρέασαν τον γάμο τους

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

19:38LIFESTYLE

Τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη έχουν γίνει το απόλυτο viral στο TikTok

18:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενίσχυσης - Πότε θα γίνει η καταβολή

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 65χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από μέρες - Τον εντόπισε γείτονάς του

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πασιατάς: Πώς σώθηκε από θαύμα ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» – Απείλησε και χτύπησε τη γυναίκα του

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:22LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έκλεισε συμβόλαιο στην Αυστραλία - Έφτιαξα ξανά τη ζωή μου»

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Είναι τσίρκο», λέει το Ισραήλ

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

14:11ENGLISH NEWS

Heritage Daily: 10 must see Ancient Greek Temples

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ