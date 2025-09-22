Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

Για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα καλύψει την Ευρώπη τα επόμενα 24ωρα έκανε λόγο μέσω ανάρτησής του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος το επόμενο 48ωρο θα υπάρξει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο θα επηρεάσει την χώρα μας το Σαββατοκύριακο η νέα κακοκαιρία που έρχεται από τα δυτικά.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«H κακοκαιρία #Alessio είναι η πρώτη για τις χώρες του Κεντρικού Group της Eumetnet της περιόδου 2025-26 και θα προκαλέσει στην Ιταλία πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονες καταιγίδες. Το σύστημα αυτό δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς κινείται ΒΑ.

Περιμένουμε ακόμη ένα διήμερο, για να επιβεβαιώσουμε ή όχι, αν θα μας επηρεάσει η επόμενη διαταραχή που και πάλι αυτή έρχεται από τα δυτικά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η προγνωστικότητα είναι μέχρι στιγμής χαμηλή και δεν υπάρχουν συμφωνίες από όλα τα προγνωστικά μοντέλα».

Η κακοκαιρία Alessio μαστίζει τη Βόρεια Ιταλία: Καταστροφές σε Κόμο, Μόντσα και Βαρέζε

Η κακοκαιρία Alessio – που ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να επηρεάσει και τη χώρα μας - μαστίζει τη Βόρεια Ιταλία, προκαλώντας καταστροφές στις επαρχίας Κόμο, Μόντσα και Βαρέζε της Λομβραδίας.

Σε περισσότερες από 70 περιπτώσεις μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική ενώ βίντεο που δημοσιεύθηκε από τις αρχές στα κοινωνικά δίκτυα αποτυπώνει την κατάσταση: Πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν πλήξει επαρχιακούς δρόμους, προκαλώντας διακοπή στην κυκλοφορία και εγκλωβισμούς, χωρίς όμως προς το παρόν να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

#Maltempo #Lombardia, oltre 70 interventi dei #vigilidelfuoco nelle province di Como, Monza e Varese. Criticità principali: frane sulla SP ex SS 583 tra Como-Blevio (video) e sulla SS344 a Brusimpiano (VA), esondazioni a Lavena Ponte Tresa. Automobilista soccorso in sottopasso… pic.twitter.com/zo4qL9Uozl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2025

Ο ποταμός Σεβέτσο στη Λομβαρδία έχει υπερχειλίσει και επαρχιακοί δρόμοι που συνορεύουν με τη λίμνη Κόμο παραμένουν αποκλεισμένοι από τη νύχτα, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα La Stampa.

Είναι ενδεικτικό πως στο Μιλάνο, 80 χιλιοστά βροχής είχαν πέσει μέχρι την αυγή.

Στην πόλη Τουράτε στο Κόμο, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν έναν οδηγό που είχε παγιδευτεί σε υπόγεια διάβαση, πλημμυρισμένη από τα νερά. Παράλληλα, στις 7 το πρωί σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή της SP πρώην SS 583, στην οδό Τορνό, μεταξύ Κόμο και Μπλέβιο. Η κατολίσθηση κάλυψε το οδόστρωμα και εμπόδισε τη διέλευση ενός οχήματος, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν τραυματισμοί, οδηγώντας όμως στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου.

Μια ακόμη κατολίσθηση καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο SS344, στη θέση Villaggio Montelago, εντός του δήμου Μπρουσίμπιανο, στο Βαρέζε. Στην περιοχή Λαβένα Πόντε Τρέσα, η υπερχείλιση ρέματος προκάλεσε προβλήματα σε δρόμους.

Η εθνική οδός SS340 Regina έχει αποκλειστεί από την κυκλοφορία στον δήμο Αργκένιο, μετά από κατολίσθηση που είχε ως αποτέλεσμα φερτά υλικά να κατακλύσουν το οδόστρωμα.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη Λομβαρδία αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω την περιοχή τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για νέες παρεμβάσεις. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε επίσης