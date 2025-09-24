Καιρός: Σημαντική μεταβολή με βροχές και καταιγίδες το σαββατοκύριακο

Καλοκαιρία θα επικρατήσει σήμερα Τετάρτη σε όλη την χώρα σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Αναστασίας Τυράσκη. Οι εντάσεις των ανέμων θα είναι χαμηλές και δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προβλέπεται σταδιακή μεταβολή στο σκηνικό του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια της χώρας με εκ νέου ενίσχυση των βοριάδων, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και πτώση της θερμοκρασίας. Το σαββατοκύριακο ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά προβλέπεται να φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, για σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα στα δυτικά και αυξημένη υγρασία νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 27 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: