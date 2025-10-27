Καιρός: Σε ανοιξιάτικο κλίμα οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου - Πότε αναμένεται νέα μεταβολή

Με σύμμαχο τον καιρό θα διεξαχθούν την Τρίτη οι παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας παρέθεσε τις θερμοκρασιακές τιμές το μεσημέρι της Τρίτης, την περίοδο διεξαγωγής των παρελάσεων.

Όπως φαίνεται, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται στη Λάρισα και τις χαμηλότερες στα Ιωάννινα.

Το σκηνικό του καιρού θα είναι ηλιόλουστο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές νεφώσεις μόνο στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Πάτρα και το Ηράκλειο

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από το πρωί της Δευτέρας (27/10) ο καιρός θα χαλάσει στα ορεινά της Στερεάς, στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, στη Ήπειρο και στα ορεινά της Μακεδονίας, ενώ από το μεσημέρι και μετά αυτό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και τη νύχτα της Δευτέρας, θα έχουμε φαινόμενα σε Θράκη και νησιά ανατολικού Αιγαίου.

Μέχρι το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όσον αφορά τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε λόγο για πτώση της θερμοκρασίας, με το ψυχρό σκηνικό να επιμένει μέχρι και την Τετάρτη, κυρίως, στην Βόρεια Ελλάδα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την 28η Οκτωβρίου

Αύριο, 28 Οκτωβρίου στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ανατολικά τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά το απόγευμα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 4 με 5 και πρόσκαιρα στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στον κορινθιακό και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

