Καιρός: Χαμηλοί τόνοι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία - «Μετά θα λέμε για κατακλυσμό του Νώε;»

Με ανάρτησή του στα social media ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκανε λόγο για έντονη κακοκαιρία ωστόσο κράτησε χαμηλούς τόνους αναφέροντας χαρακτηριστικά «μετά θα λέμε για κατακλυσμό του Νώε;».

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, ο Νοέμβριος θα φέρει βροχές όπως κάθε χρόνο ενώ υπογράμμισε πως το τριήμερο Τρίτης-Πέμπτης θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στη δυτική και νότια χώρα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.