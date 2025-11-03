Καιρός - Κολυδάς για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Σε ποιες τρεις περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού αυτές τις ημέρες. Κατά την επικείμενη κακοκαιρία καταγράφει, όπως επισημάνθηκε τη Δευτέρα (03/11) από τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, ο δείκτης EFI (Extreme Forecast Index) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF), ο οποίος εκτιμά τη σοβαρότητα ενός καιρικού γεγονότος σε σύγκριση με τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με άρθρο του Θοδωρή Κολυδά στην προσωπική ιστοσελίδα του, ο χάρτης EFI που αφορά στην ολική βροχόπτωση για την Πέμπτη (06/11), προβλέπει 24ωρη συσσώρευση υετού με εντυπωσιακά υψηλές τιμές κατά την επικείμενη κακοκαιρία.

⚠️⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Τι δείχνει ο δείκτης EFI

Οι αποχρώσεις από το πορτοκαλί έως το κόκκινο υποδηλώνουν πολύ υψηλές τιμές EFI (0,8-1), οι οποίες μεταφράζονται σε υετικά επεισόδια που υπερβαίνουν κατά πολύ τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Αυτή η ζώνη εκτείνεται κυρίως σε Θεσσαλία, βόρειες Σποράδες και βόρεια Εύβοια, επισημαίνοντας αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Με άλλα λόγια, το μοντέλο προειδοποιεί για κακοκαιρία με έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση σε αυτές τις περιοχές σε σχέση με το συνηθισμένο κλίμα της περιόδου.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και από το μοντέλο του Windy, βασισμένο επίσης στο ECMWF, το οποίο για το διάστημα από τη Δευτέρα (03/11) έως την Τετάρτη (05/11), καθώς προβλέπονται αξιοσημείωτα ύψη βροχής στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες και στη βόρεια Εύβοια.

Ειδικότερα, ύμφωνα με τα δεδομένα, το συνολικό ύψος βροχής σε ορισμένες περιοχές αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 χιλιοστά μέσα σε δύο μόλις ημέρες, κάτι που απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα και προσοχή.

Ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο

Στον χάρτη του ECMWF, οι κόκκινες και πορτοκαλί ζώνες αντιστοιχούν σε βροχοπτώσεις ύψους από 80 έως 150 χιλιοστών μέσα σε 48 με 60 ώρες. Μάλιστα, στο Πήλιο, στις βόρειες Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία) επίκεινται υψηλότερες συσσωρεύσεις, με τοπικά φαινόμενα να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τα 150 χιλιοστά. Ακόμα, στη βόρεια Εύβοια αναμένονται, επίσης, σημαντικές βροχοπτώσεις, μεταξύ 60 και 100 χιλιοστών.

Οι συγκεκριμένες περιοχές διαθέτουν περιορισμένη υδροχωρητικότητα και έντονο ανάγλυφο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ποσότητες βροχόπτωσης μεταξύ 70 και 100 χιλιοστών είναι ικανές να προκαλέσουν πλημμυρικές ροές σε μικρά ρέματα και χείμαρρους, κυρίως σε Πήλιο, Βόλο και Ζαγορά, κατολισθήσεις και διάβρωση σε καμένες περιοχές, ειδικά στη βόρεια Εύβοια, καθώς και τοπικές διακοπές κυκλοφορίας και επικίνδυνες συνθήκες σε παράκτιους οικισμούς των Σποράδων και της βόρειας Εύβοιας.

Με άλλα λόγια, η κακοκαιρία που αναμένεται να εκδηλωθεί κατά τις επόμενες δύο-τρεις ημέρες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η πρόβλεψη για ακραία ύψη βροχής επιβεβαιώνεται από πολλαπλά μετεωρολογικά μοντέλα.

Έκτακτο δελτίο για την επικείμενη κακοκαιρία

Πάντως, τη Δευτέρα (03/11), η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για την επικείμενη κακοκαιρία που θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04/11) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05/11) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στη Χαλκιδική και στο βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου), την Τρίτη (04/11), από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες, αλλά και στις Σποράδες και στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως στη Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης (04/11) έως το μεσημέρι της Τετάρτης (05/11).

Επίσης, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Τρίτη (04/11), από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες. Η κακοκαιρία προβλέπεται ότι θα πλήξει το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα το απόγευμα της Τρίτης (04/11). Τέλος, ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, την Τετάρτη (05/11), από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Τρίτη (04/11)

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν, την Τρίτη (04/11), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ, στα δυτικά και βόρεια, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και, από το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα, από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και, από το μεσημέρι, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες – Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στα ανατολικά, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες – Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, στη δυτική Πελοπόννησο και στην Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5 και, από το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου – Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στη βόρεια Εύβοια και, από το μεσημέρι, και στις υπόλοιπες περιοχές – Τα φαινόμενα, από το απόγευμα στις Σποράδες και στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως στη Μαγνησία) και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια, βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες, από το μεσημέρι, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου – Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που, από το μεσημέρι, κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και, από το απόγευμα, στις δυτικές Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και, στα δυτικά, νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις – Οι νεφώσεις στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και τα φαινόμενα, από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και, από το μεσημέρι, στα βόρεια, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου – Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

