Νέο έκτακτο επιδείνωσης από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί συναγερμός – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το χθεσινό (03/11) Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ωστόσο, εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση, όπως τονίζεται από την Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04/11) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05/11) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Στην Αττική, αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

– Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

– Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

– Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

– Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας μέσω WINDY:

