Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές
ΚΑΙΡΟΣ
5'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου, η χώρα μπαίνει τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, σε «τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας», ενώ και οι θερμοκρασίες θα είναι «ανοιξιάτικες».

Από τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, «υπάρχει η πιθανότητα η βορειοδυτική Ελλάδα, το βόρειο Ιόνιο αλλά και η Ήπειρος, να αρχίσουν να δέχονται βροχές», ενώ μέχρι τις 20 με 21 Νοεμβρίου, δεν αποκλείεται να ξαναδεχτεί και πάλι η δυτική Ελλάδα έντονες βροχές.

Παρά τις βροχοπτώσεις αυτές, δεν προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ή εμφάνιση χειμωνιάτικου ψύχους τουλάχιστον μέχρι τις 22 Νοεμβρίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην περιοχή Κάσου - Καρπάθου νωρίς το πρωί.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα στα δυτικά αραιές νεφώσεις που τη νύχτα κατά τόπους θα είναι πυκνότερες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, στα ανατολικά πιο πυκνές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα γίνει η πληρωμή της 5ης δόση σε 500.000 δικαιούχους

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου

04:38ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος

04:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων – 8.500 δικαιούχοι θα λάβουν 1.000 ευρώ μετά από κλήρωση

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης και το Μέτρο 23

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Σε ηλεκτρονική κληρωτίδα η επιλογή για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

03:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση το 23% τον Οκτώβριο

02:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: H Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο για τον τερματισμό του shutdown – Απομένει η υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κατάργηση του ειδικού καθεστώτος για τους Ουκρανούς

01:48ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ G7: Επιτακτική είναι η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκαν και άλλοι 19 αιχμαλωτίστηκαν

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Φουλάρει για πρωτιά ο ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, νέα ήττα ο Πανιώνιος στο Eurocup

00:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 48.000 μονάδες

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός Κίναν» - Το μήνυμα συμπαράστασης του «τριφυλλιού» στον Έβανς

00:00ΠΟΛΤΟΣ

Σπασμένη φλέβα

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ρομά εισέβαλλαν στο σπίτι 24χρονου, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε ΙΧ

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς – Υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Καταδικάστηκε η εικαστικός που είχε στήσει ενέδρα και τραυμάτισε δύο άτομα

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

21:27LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Δοκίμασα τον εαυτό μου και τα όριά μου» - Η συγκινητική ανάρτηση για το θεατρικό της ντεμπούτο

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ