Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Ολική μεταβολή του καιρού μετά τις 23 Νοεμβρίου

Newsbomb

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συννεφιασμένο θα είναι το σκηνικό του καιρού την Δευτέρα (17/11) με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας αναμένεται πυκνή συννεφιά και βροχοπτώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Την Τρίτη η Βόρεια Ελλάδα θα βιώσει νέες βροχοπτώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν σχετικά ήπιες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, μετά τις 23 Νοεμβρίου αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας η ψυχρή μάζα από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

Σε όλη τη χώρα θα υπάρξει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με τις πρώτες σημαντικές εισβολές ψυχρού αέρα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει πως πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο, όπου η ήπια θερμοκρασία συνδυάζεται με συννεφιά και τοπικές βροχές, μέχρι να εγκατασταθεί ο χειμώνας και τα πρώτα πραγματικά κρύα της σεζόν.

Ο καιρός του meteo.gr για την Δευτέρα (17/11)

Για τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά σε Θράκη και πιθανόν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Μετά το απόγευμα τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών σε Ανατολική Στερεά και Νότια Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς), 9 έως 22 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 21 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 18 βαθμούς), 11 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 23 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε μέτριους 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δείγματα της αποστολής Chang’e-6 δίνουν απάντηση για τον σχηματισμό «σκουριάς» στη Σελήνη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ

17:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει η συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

16:50TRAVEL

Εκδρομή στο Σούνιο: Η κλασική ομορφιά που απέχει μόλις μία ώρα από την Αθήνα

16:41LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε σε κλίμα Χριστουγέννων και στόλισε με τα παιδιά της

16:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Στην Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία στην Αράχωβα - Εικόνες

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Σύγκρουση αγροτικού οχήματος με μηχανή - Ένας νεκρός

16:07ΕΛΛΑΔΑ

O Όμιλος NAFTOGAZ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων Φυσικού Αερίου για τον χειμώνα 2025–2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπογράφηκε η συμφωνία για το φυσικό αέριο στην Ουκρανία, παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκιλφόιλ

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος»

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Κόμβος η Ελλάδα για το αμερικανικό LNG» – Ζελένσκι: «Ευχαριστώ την Αθήνα για τη στήριξη»

11:50LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή – Συγκίνησε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας Καζαντζίδη (βίντεο)

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ