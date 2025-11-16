Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Συννεφιασμένο θα είναι το σκηνικό του καιρού την Δευτέρα (17/11) με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας αναμένεται πυκνή συννεφιά και βροχοπτώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Την Τρίτη η Βόρεια Ελλάδα θα βιώσει νέες βροχοπτώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν σχετικά ήπιες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, μετά τις 23 Νοεμβρίου αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας η ψυχρή μάζα από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

Σε όλη τη χώρα θα υπάρξει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με τις πρώτες σημαντικές εισβολές ψυχρού αέρα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει πως πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο, όπου η ήπια θερμοκρασία συνδυάζεται με συννεφιά και τοπικές βροχές, μέχρι να εγκατασταθεί ο χειμώνας και τα πρώτα πραγματικά κρύα της σεζόν.

Ο καιρός του meteo.gr για την Δευτέρα (17/11)

Για τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά σε Θράκη και πιθανόν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Μετά το απόγευμα τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών σε Ανατολική Στερεά και Νότια Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς), 9 έως 22 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 21 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 18 βαθμούς), 11 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 23 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε μέτριους 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

