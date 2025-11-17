Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα, και θα φέρουν βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά της χώρας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η συμπεριφορά του καιρού στη δυτική Ελλάδα θα είναι «εμμονική», ενώ συμπλήρωσε πως οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Τις επόμενες ημέρες προβλέπονται και πάλι βροχές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου (όχι σε ολόκληρη τη χώρα), πάνω σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο από τα προηγούμενα συστήματα. Αυτό δεν είναι απλώς μια “συνηθισμένη” βροχερή περίοδος.

Οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου.

Δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά για μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα. Σε πολλές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, κάτι που μειώνει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης και κάνει τα υδατορεύματα να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο.

Επιπλέον, ο κορεσμός του εδάφους αυξάνει και την πιθανότητα για μικροκατολισθήσεις ή καταπτώσεις βράχων, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου το έδαφος έχει “μαλακώσει” από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι:

Η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιονίο. Κατα τη ταπεινή μου λοιπόν άποψη χρειάζεται έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων, σχαρών και σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα σε παρατεταμένες βροχές.

Οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με ιστορικό υπερχειλίσεων και όχι μόνο, όταν η βροχή εντείνεται.Με σωστή προετοιμασία, τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν.

Θα υπάρχει όσο το δυνατόν συνεχής ενημέρωση για κάθε αλλαγή στα προγνωστικά στοιχεία».