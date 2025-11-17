Καιρός: Η La Nina επιστρέφει - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα

Το φαινόμενο, που σχηματίζεται στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, μοιάζει μακρινό και άσχετο, αλλά στην πραγματικότητα επηρεάζει σημαντικά τον καιρό σε όλο τον πλανήτη

Δημήτρης Δρίζος

Στους επόμενους μήνες επιστρέφει το κλιματικό φαινόμενο La Niña, ένα γεγονός που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον καιρό, με πιθανές επιπτώσεις και στην Ιταλία κατά το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Το φαινόμενο, που σχηματίζεται στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, μοιάζει μακρινό και άσχετο, αλλά στην πραγματικότητα επηρεάζει σημαντικά τον καιρό σε όλο τον πλανήτη, προκαλώντας ανωμαλίες στις βροχοπτώσεις, στη συχνότητα ψυχρών κυμάτων και στη διάταξη των υψηλών και χαμηλών βαρομετρικών συστημάτων, ακόμα και στην Ιταλία.

La Niña: Πώς σχηματίζεται

Η La Niña είναι ένα κλιματικό φαινόμενο που ανήκει στον κύκλο ENSO (El Niño-Southern Oscillation), μαζί με το αντίθετό της El Niño και τη φάση ουδέτερου κλίματος. Εκδηλώνεται με ανώμαλη ψύξη των επιφανειακών νερών του κεντρικού και ανατολικού ισημερινού Ειρηνικού, συχνά σε συνδυασμό με ενίσχυση των εμπορικών ανέμων (των ανέμων που πνέουν από την ανατολή προς τη δύση κατά μήκος του ισημερινού). Οι θερμικές και ατμοσφαιρικές αυτές μεταβολές, αν και περιορισμένες στην τροπική ζώνη του Ειρηνικού, επηρεάζουν βαθιά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, τροποποιώντας τις διαδρομές του ρεύματος jet και αλλάζοντας τα καθεστώτα βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.
Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις της NOAA, της αμερικανικής υπηρεσίας για τις ωκεάνιες και ατμοσφαιρικές δυναμικές, οι επιφανειακές θερμοκρασίες του Ειρηνικού ψύχονται ραγδαία, επιβεβαιώνοντας την εμφάνιση της La Niña το φετινό φθινόπωρο και χειμώνα.

111.jpg

Η La Niña μπορεί να αλλάξει το παγκόσμιο κλίμα

Η La Niña έχει τη δύναμη να επηρεάσει σημαντικά τον παγκόσμιο καιρό. Στατιστικά, προκαλεί αυξημένες βροχοπτώσεις στη Νοτιοανατολική Ασία, σε μέρη της Αφρικής, της Βραζιλίας και της Αυστραλίας. Οι πιο έντονες επιπτώσεις φαίνονται στη Βόρεια Αμερική, όπου οι αλλαγές στις θερμοκρασίες του Ειρηνικού τροποποιούν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Στις ΗΠΑ, οι χειμώνες στις βόρειες περιοχές, ιδιαίτερα στη Μεσοδυτική και Βορειοανατολική ζώνη, τείνουν να είναι πιο ψυχροί και υγροί, με πιο έντονες χιονοπτώσεις και συχνότερα ψυχρά κύματα.

Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, οι επιπτώσεις της La Niña δεν είναι άμεσες, αλλά μπορούν να ενισχύσουν την εποχιακή μεταβλητότητα. Οι αλλαγές στο jet stream και στις ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες μπορεί να φέρουν πιο ασταθές χειμώνα, με εναλλαγές θερμών και ψυχρών κυμάτων, αυξημένες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες. Ορισμένες περιοχές, κυρίως η Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, μπορεί να δουν ψυχρά κύματα με χιόνια σε ημιορεινές και ορεινές ζώνες. Ταυτόχρονα, η Μεσόγειος μπορεί να επηρεαστεί από έντονους κυκλώνες ή καταιγίδες, ειδικά το πρώτο μισό του χειμώνα.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

