Καιρός: «Δεν χρειάζεται πανικός αλλά αυξημένη εγρήγορση», λέει ο Καλλιάνος για το κύμα κακοκαιρίας

Ποιες περιοχές θα πλήξει το νέο κύμα κακοκαιρίας

Newsbomb

Καιρός: «Δεν χρειάζεται πανικός αλλά αυξημένη εγρήγορση», λέει ο Καλλιάνος για το κύμα κακοκαιρίας
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, σε ανάρτησή του έκανε τη δική του πρόβλεψη για τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν τη χώρα αλλά και την πορεία τους. Όπως τονίζει στην ανάρτησή του «δεν χρειάζεται πανικός αλλά αυξημένη εγρήγορση» για το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, χαρακτηριστικό της νέας κακοκαιρίας εκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες θα είναι και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ στα πελάγη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Καλλιάνου, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα Δυτικά (Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος) αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του ανατολικού και κυρίως του βορειοανατολικού Αιγαίου ενώ δευτερευόντως θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Από αύριο, Τρίτη, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία βαθμιαία θα μεταβληθεί και ο καιρός θα καταστεί εκ νέου άστατος, με επίκεντρο τα Δυτικά τμήματα της χώρας. Στο Βόρειο Ιόνιο αλλά και στα κεντροδυτικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου αναμένεται εκδήλωση καταιγίδων, κατά τόπους έντονων. Εκεί απαιτείται αυξημένη εγρήγορση, καθώς τα εδάφη παραμένουν εξαιρετικά κορεσμένα από τα προηγούμενα επεισόδια βροχόπτωσης, με ήδη καταγεγραμμένες κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η αιτία μιας νέας επιδείνωσης συνδέεται με τη μετατόπιση ενός αρκετά ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα. Έτσι, από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, σταδιακά, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν από άστατο καιρό, με εκτεταμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές που θα φτάνουν τα 6–7 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα Δυτικά (Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος) αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του ανατολικού και κυρίως του βορειοανατολικού Αιγαίου. Δευτερευόντως, θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι, από τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια έως το Σάββατο, καταιγίδες δεν αποκλείονται κατά διαστήματα και στην Αττική, ενώ θα υπάρξουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό.

Από την Κυριακή και μετά, το σύστημα θα αρχίσει να μετατοπίζεται ανατολικότερα, επιτρέποντας σταδιακή βελτίωση του καιρού. Ωστόσο, από πλευράς θερμοκρασιών, δεν αναμένεται πτώση. Αντιθέτως, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από τις μέσες κλιματικές τιμές της εποχής, κατά περίπου 1–2°C.

Συμπέρασμα:

Το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι, για 4–5 ακόμη ημέρες -αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη- οι ήδη πληγείσες περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν να δέχονται κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, άλλοτε ήπιες και άλλοτε έντονες, συνοδευόμενες κατά διαστήματα και από τοπικές καταιγίδες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης υδρολογικών και γεωτεχνικών προβλημάτων.

ΠΙΘΑΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ (κυρίως για τα βορειοδυτικά)

Ενδέχεται να παρατηρηθούν εκ νέου αυξημένες απορροές, άνοδος της στάθμης ποταμών και χειμάρρων, υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων, τοπικά πλημμυρικά επεισόδια σε οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις ή οδικά δίκτυα, καθώς και δυσκολίες στην απορρόφηση του νερού από τις υποδομές αποστράγγισης. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν φαινόμενα επιφανειακής διάβρωσης ή μεταφοράς φερτών υλικών, που μπορεί να φράξουν ρέματα και τάφρους.

ΠΙΘΑΝΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ (κυρίως για τα Βορειοδυτικά)

Η παρατεταμένη υγρασία, σε συνδυασμό με τις νέες βροχοπτώσεις που θα εκδηλωθούν, ενδέχεται να επιβαρύνει την ευστάθεια πρανών και πλαγιών, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων, μικροκαθιζήσεων, καταπτώσεων βράχων ή υποχώρησης χωμάτων σε ορεινούς και ημιορεινούς δρόμους. Σε περιοχές με ιδιαίτερα μαλακό ή διαβρωμένο υπόβαθρο, μπορεί να παρουσιαστούν τοπικές ρηγματώσεις ή προβλήματα σε τεχνικά έργα, όπως δρόμους, τοίχους αντιστήριξης ή αγροτικές υποδομές.

Συνεπώς, χρειάζεται απλώς αυξημένη εγρήγορση, κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, ώστε τυχόν μεταβολές στο έδαφος, στη ροή των υδάτων ή στα πρανή να εντοπιστούν έγκαιρα. Δεν πρόκειται για βέβαια πλημμυρικά φαινόμενα ή προβλήματα που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά για ενδεχόμενους κινδύνους που αξιολογούνται λόγω των υφιστάμενων συνθηκών κορεσμού του εδάφους.

Επεξήγηση χάρτη :

Παρατίθεται χάρτης αθροιστικού υετού (συνολικής βροχόπτωσης) από την Τρίτη έως και το Σάββατο, βάσει των προγνωστικών δεδομένων του αριθμητικού μοντέλου ECMWF για την ελληνική επικράτεια, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.windy.com (πηγή).

Όσο πιο σκούρες εμφανίζονται οι πορτοκαλί αποχρώσεις, τόσο μεγαλύτερα είναι τα αναμενόμενα ύψη βροχής σε χιλιοστά. Αντίθετα, οι πράσινες αποχρώσεις υποδηλώνουν πιο τοπικές και ηπιότερες βροχοπτώσεις, ενώ οι μπλε ή γαλάζιες χρωματικές κλίμακες αντιστοιχούν σε ακόμη πιο εξασθενημένες και περιορισμένης έκτασης βροχές.

Οι θερμοκρασίες που αναγράφονται στον χάρτη αφορούν τις σημερινές ελάχιστες τιμές και δεν αποτελούν προγνωστική πληροφορία, επομένως δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ακολουθούν οι μέγιστες θερμοκρασίες στις πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, από την Τρίτη έως και το προσεχές Σάββατο.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ :

ΑΘΗΝΑ :

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : 20°C

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : 22°C

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : 22°C

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου : 22°C

Σάββατο 29 Νοεμβρίου : 20°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : 16°C

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : 16°C

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : 18°C

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου : 18°C

Σάββατο 29 Νοεμβρίου : 16°C

ΠΑΤΡΑ :

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : 20°C

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : 20°C

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : 20°C

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου : 17°C

Σάββατο 29 Νοεμβρίου : 18°C

ΗΡΑΚΛΕΙΟ :

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : 22°C

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : 22°C

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : 22°C

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου : 23°C

Σάββατο 29 Νοεμβρίου : 22°C

ΛΑΡΙΣΑ :

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : 16°C

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : 18°C

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : 20°C

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου : 16°C

Σάββατο 29 Νοεμβρίου : 16°C»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για τη νίκη»

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά ο πατέρας του 6χρονου που κατηγορήθηκε για θωπεία: «Το παιδί δεν έκανε τίποτα - Δε ζητήσαμε να απολυθεί η δασκάλα»

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεν χρειάζεται πανικός αλλά αυξημένη εγρήγορση», λέει ο Καλλιάνος για το νέο κύμα κακοκαιρίας

16:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Απολαυστικές Βραδιές στη Θεσσαλονίκη και ιδέες για κάθε γούστο

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασιάδης για βιβλίο Τσίπρα: Διάψευση για όσους υιοθετούσαν το αφήγημα Τουρκίας

16:29LIFESTYLE

Η Xάρις Αλεξίου δημοσίευσε μια τρυφερή ασπρόμαυρη φωτογραφία από την παιδική ηλικία της με τον αδελφό της και τη μητέρα τους - «Έλιωσα σήμερα»

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στην Ηλεία: Φορτίο καταπλάκωσε οδηγό - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

16:08ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για 1.113 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (7Κ/2024)

16:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Τζίμι Κλιφ

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχου: Το LNG και οι παραχωρήσεις θα συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των εσόδων του Ομίλου AKTOR

15:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Οι απουσίες Όσμαν και Γιούρτσεβεν είναι έκπληξη για εμένα»

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Η πρώτη του φορά στη Λεωφόρο και το ματς που δεν ξεχνά

15:46ΚΟΣΜΟΣ

«Θανάσιμοι ουρανοί»: Γιατί το Νεπάλ είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη για πτήσεις;

15:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μέσα ο Τολιόπουλος, εκτός οι Οσμάν και Γιουρτσεβέν με Παρτιζάν

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές Εκλογές ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι τοπικοί εκπρόσωποι του κόμματος

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Στην «ερυθρόλευκη» ευρωπαϊκή λίστα ο Μπότης αντί του τραυματία Πασχαλάκη

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Τύπος γεμάτος τατουάζ περιγράφει τι συμβαίνει όταν μπαίνει χρώμα μέσα στο μάτι

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα ενημέρωσης - Βήμα βήμα η διαδικασία

15:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποκλειστική συνέντευξη του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο PS Blog: «Δεν μπορείς να εξηγήσεις με λόγια την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δραχμή, παιδιά» – Όταν ο Τσίπρας λύγισε στη 17ωρη διαπραγμάτευση και είπε: «Τελείωσε» και τα τηλεφωνήματα με Πούτιν και Ομπάμα

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη μέρα στο Μαξίμου: «Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε;» και το δυσάρεστο πρώτο τηλεφώνημα από τον στρατηγό Κωσταράκο - Ο Τσίπρας περιγράφει το πρώτο του 24ωρο ως πρωθυπουργός

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

15:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές Εκλογές ΝΔ: Αυτοί είναι οι νέοι τοπικοί εκπρόσωποι του κόμματος

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα ενημέρωσης - Βήμα βήμα η διαδικασία

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η «Ιθάκη»: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου, Πολάκη, Κασσελάκη, Βαρουφάκη και άλλα 6 κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

14:34LIFESTYLE

«Κανείς δεν γνωρίζει τι περνά ο άλλος πίσω από τα φώτα και τις κάμερες» - Η Αριάνα Γκράντε λύνει τη σιωπή της για τις φήμες περί απώλειας βάρους

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Συγγνώμη» ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για... θωπεία

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Αυτός είναι ο 47χρονος που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον αδελφό του

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρώμικο όνομα και πράγμα: Eργαζόμενος εστιατορίου πετάει παϊδάκια στο πεζοδρόμιο για να τα ξεπαγώσει

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερανοί και φορτηγά... μέσα στην Αγία Σοφία: Εικόνες που προκαλούν ντροπή και ερωτήματα

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει η Σάνα Μάριν: «Το πάρτι κράτησε έξι ώρες, ήμουν πρωθυπουργός 4 χρόνια»

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασιάδης για βιβλίο Τσίπρα: Διάψευση για όσους υιοθετούσαν το αφήγημα Τουρκίας

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Voice» ή μυθοπλασία προτίμησε το κοινό την Κυριακή;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ