Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα: Πού και πότε θα αρχίσει να χιονίζει

Άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο καιρός αύριο Τρίτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπει για την Τρίτη (23/12) η ΕΜΥ.

Από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές στο Ιόνιο οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά πιθανόν η ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη.

Τις βραδινές ώρες χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 13 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Αργά το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν βροχές που θα επεκταθούν στα υπόλοιπα τμήματα. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την παραμονή των Χριστουγέννων

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα παροδικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση στα δυτικά τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί και εκ νέου από τις βραδινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρές.

Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

