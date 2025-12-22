Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα: Πού και πότε θα αρχίσει να χιονίζει

Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Newsbomb

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα: Πού και πότε θα αρχίσει να χιονίζει
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο καιρός αύριο Τρίτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπει για την Τρίτη (23/12) η ΕΜΥ.

Από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές στο Ιόνιο οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά πιθανόν η ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη.

Τις βραδινές ώρες χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα εξασθενήσουν

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 13 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Αργά το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν βροχές που θα επεκταθούν στα υπόλοιπα τμήματα. Τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την παραμονή των Χριστουγέννων

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα παροδικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση στα δυτικά τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί και εκ νέου από τις βραδινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρές.

Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύο ακόμη αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα: Πού και πότε θα αρχίσει να χιονίζει

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

21:00WHAT THE FACT

Όλη η ζωή στη γη προέρχεται από έναν πρόγονο - Παλαιότερο από όσο νομίζαμε

20:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος ο Εμμανουήλ Καραλής - Οι πρώτοι σ’ όλες τις κατηγορίες

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη φλαμίνγκο στη Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου - Εντυπωσιακό βίντεο

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν γυμνάζεται με Γάλλους στρατιώτες στο Άμπου Ντάμπι – Ανακοίνωσε αγορά νέου αεροπλανοφόρου

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Δεν «βλέπει» χριστουγεννιάτικη εκεχειρία - Κρίσιμες ημερομηνίες 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου

20:38ΕΛΛΑΔΑ

myBusinessSupport: Άνοιξε για τον Β κύκλο στήριξης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Daniel

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού - Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια επίθεση με μαχαιριές στα Κάτω Πατήσια: Δύο νεαροί στο νοσοκομείο - Βίντεο ντοκουμέντο

20:25TRAVEL

Χριστούγεννα σαν παραμύθι στα Καλάβρυτα – Ο απόλυτος προορισμός για μικρούς και μεγάλους

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των φορέων οδικών μεταφορών - Οι δεσμεύσεις του

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τους γονείς του Ιωνά Καρούση συναντήθηκε στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης - «Θαυμάζω την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίσατε την ανείπωτη τραγωδία»

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Ντουμπάι: Ο ζηλιάρης πρώην πίστευε ότι ήταν συνοδός πολυτελείας - Ακολούθησε την αεροσυνοδό χιλιάδες χιλόμετρα

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα καλύτερα χωριά της Κρήτης για διακοπές Χριστουγέννων

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής έπειτα από τροχαίο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι να προσέξουν οι αγρότες στις ενστάσεις τους για τα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και το Μέτρο 23

19:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή τέσσερα άτομα με ποινές κάθειρξης έως 12 έτη για λαθρεμπορία τσιγάρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή απάντηση της κυβέρνησης: Εκτός πραγματικότητας η ανάρτηση της Καρυστιανού - Δεν υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση Βελγίδας τουρίστριας στην Αυστραλία - Δύο χρόνια μετά βρήκαν το κινητό της στη ζούγκλα

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ