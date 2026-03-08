Καιρός αύριο:  Πτώση της θερμοκρασίας με τοπικές βροχές

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες προβλέπει για τη Δευτέρα (9/3) η ΕΜΥ, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στα ανατολικά τους 15 με 17 και στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις στην Αττική παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 και 13 βαθμούς στα ανατολικά και βόρεια.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 5 και 14 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 1 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν λίγες βροχές κατά τόπους και πιθανόν στα βορειοδυτικά όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στον Πατραικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα δυτικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος και στα βόρεια τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Διαβάστε επίσης