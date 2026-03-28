Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πότε «βλέπει» το ECMWF τη νέα επιδείνωση

Με αυξημένες νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα ξεκινά η μέρα, καθώς ο καιρός παρουσιάζει μεταβολή με κύριο χαρακτηριστικό τις σποραδικές βροχές. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες. Την ίδια ώρα, ο χειμώνας επιμένει στα ψηλά, αφού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.

Οι άνεμοι και οι εντάσεις στις θάλασσες



Στα νότια πελάγη οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα και κατά τόπους η ένταση θα φτάσει τα 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι άνεμοι θα είναι πιο ασθενείς, αγγίζοντας τα 3 με 4 μποφόρ. Κι όμως, από το απόγευμα η κατάσταση στο Ιόνιο αλλάζει, καθώς θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν μέχρι τα 5 μποφόρ.

Η διακύμανση της θερμοκρασίας

Ο υδράργυρος δεν θα παρουσιάσει κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή τις επόμενες ώρες. Στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 15 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά ο καιρός θα είναι λίγο πιο γλυκός με το θερμόμετρο να δείχνει 16 με 18 βαθμούς. Η υψηλότερη τιμή αναμένεται στα Δωδεκάνησα με 19 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη οι τιμές θα σταματήσουν στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Επιπρόσθετα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα επιδείνωση του καιρού με έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα που αναμένονται γύρω στην Πρωταπριλιά. Η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με την ακριβή μορφή και ένταση αυτής της διαταραχής, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως είναι ακόμη πρόωρο να γίνουν βεβαιότητες για την ένταση των φαινομένων που θα πλήξουν τη χώρα την 1η Απριλίου.

Αναλύοντας τα διαθέσιμα δεδομένα, ο κ. Κολυδάς εξηγεί πως το Ευρωπαϊκό Μοντέλο ECMWF προβλέπει ένα βαθύτερο και πιο οργανωμένο χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο, με κλειστές ισοβαρείς, γεγονός που υποδηλώνει ένα πιο ώριμο και δυναμικό σύστημα. Αυτό θα μπορούσε να φέρει εκτεταμένες βροχές, ισχυρούς ανέμους και έντονη αστάθεια, κυρίως στα δυτικά, νότια και θαλάσσια τμήματα της χώρας.

Αντίθετα, το αμερικανικό μοντέλο (GFS) εμφανίζει τη διαταραχή λιγότερο έντονη και πιο ανατολικά, προσφέροντας μια εκδοχή με ψυχρότερες αέριες μάζες και λιγότερο εκρηκτικά φαινόμενα.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα δεν αφορά μόνο τη θέση του χαμηλού, αλλά και το χαρακτήρα της κακοκαιρίας. Το ευρωπαϊκό σενάριο προδιαγράφει μια γενικευμένη μεσογειακή κακοκαιρία με έντονες βροχές και ισχυρούς ανέμους, ενώ το αμερικανικό σκιαγραφεί μια ψυχρή εισβολή με πιο περιορισμένα και λιγότερο έντονα φαινόμενα.

Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί το ευρωπαϊκό μοντέλο, οι πολίτες θα πρέπει να προετοιμαστούν για πιο έντονο καιρικό σκηνικό με αυξημένη υετική δραστηριότητα και ισχυρούς ανέμους. Αντίθετα, το αμερικανικό σενάριο θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας και μια πιο χειμωνιάτικη αίσθηση, με φαινόμενα πιο επιλεκτικά και περιορισμένης έκτασης.

Η παρακολούθηση των επόμενων μετεωρολογικών ενημερώσεων θα είναι κρίσιμη, καθώς η ατμόσφαιρα δεν έχει ακόμη «κλειδώσει» την τελική εξέλιξη της διαταραχής, και η ψυχραιμία παραμένει το καλύτερο όπλο απέναντι στην αβεβαιότητα.

Η "ΒΟΥΒΗ" ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ

✅Την ερχόμενη εβδομάδα την λέμε στη λαϊκή παράδοση «Βουβή» ή «Κουφή Εβδομάδα» γιατί θεωρείται μια πιο σιωπηλή, κατανυκτική και εσωστρεφής περίοδος, ακριβώς πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα

