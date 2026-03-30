Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία προ των πυλών – Η κρίσιμη μέρα και οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και νωρίς το πρωί στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καλλιάνος: Πρωταπριλιά η πιο επιβαρυμένη ημέρα

Ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών έκανε ο γνωστός μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του η Πρωταπριλιά αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της τριήμερης κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά το απόγευμα της Τρίτης με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων και σταδιακά θα επεκταθούν στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα βόρεια.

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα σημειωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, θα είναι η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η ανατολική νότια και δυτική Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και το ανατολικό βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία η οποία ωστόσο εντάσσεται «στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας».

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα της κακοκαιρίας

Σας παρουσιάζω τον χάρτη της επικράτειας που αφορά την κακοκαιρία η οποία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από το απόγευμα - βράδυ της Τρίτης έως και την Πέμπτη, με πιο δύσκολη μέρα την Τετάρτη. Βέβαια οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν πιθανότατα και την Παρασκευή χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική της Τετάρτης 1 Απριλίου.

Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, κυρίως με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων που σταδιακά θα επεκταθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα Βόρεια. Ωστόσο, η Τετάρτη 1 Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει την πιο επιβαρυμένη ημέρα, διότι το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε φάση μέγιστης οργάνωσης και δραστηριότητας πάνω από την περιοχή μας.

Στον χάρτη που παρατηρείτε (meteoam.it), οι περιοχές που βρίσκονται εντός της λευκής καμπύλης και αποτυπώνονται με αποχρώσεις του γαλάζιου και του μπλε, αντιστοιχούν σε περιοχές όπου αναμένονται φαινόμενα με βροχοπτώσεις σχεδόν γενικευμένου χαρακτήρα, μέτριας έως και ισχυρής έντασης. Σε τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Εντός αυτής της ευρύτερης ζώνης, έχω σημειώσει ένα πιο κρίσιμο "υποσύνολο" όπου βρίσκονται οι περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης, όπου αποτυπώνονται με ροζ και κεραμιδί αποχρώσεις. Εκεί, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, με υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων ή χαλαζοπτώσεων και ακόμα πιο αυξημένο κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές αυτές, χωρίς όμως να υποτιμάται η δυναμική του καιρού και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, όπου η αστάθεια θα είναι επίσης έντονη.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν.

Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις έντονες βροχοπτώσεις καθιστά την κατάσταση πιο επιβαρυμένη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές -κυρίως εντός της κόκκινης ζώνης- τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm σε διάστημα 24 ωρών (Τετάρτη).

Αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές μέσα στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στην Τετάρτη, είναι οι εξής :

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Αττική - Εύβοια - Σποράδες

Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή. Εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 24–48 ωρών είναι πιθανό να εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Είναι σκόπιμο ο κρατικός μηχανισμός να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, ακόμη και προληπτικά, ανεξαρτήτως της τελικής έντασης των φαινομένων.

Αν και παρόμοια επεισόδια έχουν εκδηλωθεί πολλές φορές στο παρελθόν, η συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζει χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τη στενή παρακολούθησή της και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθημερινά με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα και εφόσον υπάρξουν μεταβολές στην ένταση, την πορεία ή την κατανομή των φαινομένων, θα επανέλθω με επικαιροποιημένη εκτίμηση.

Επαναλαμβάνω τις αποχρώσεις :

Ανοιχτό έως σκούρο Πράσινο : Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές.

Ανοιχτό έως σκούρο Μπλε (περιοχές στο εσωτερικό της λευκής καμπύλης) : Κατά περιόδους ισχυρές έως και γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ανοιχτό έως σκούρο Κόκκινο (περιοχές στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης) : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Ολοκληρώνοντας :

Σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα το οποίο, αν και παρουσιάζει αυξημένη οργάνωση και δυναμική, εντάσσεται στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας. Παρόλα αυτά υπάρχει και το (μικρό όσο πλησιάζουμε προς την Τετάρτη) ενδεχόμενο να παρουσιαστεί πιο εξασθενημένο το σύστημα στα επόμενα στοιχεία που θα λάβουμε.

Η πιθανή παρουσία όμως -αυτή τη στιγμή- ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού καθιστά αναγκαία, όπως είναι λογικό και υπεύθυνο, μια στοιχειώδη εγρήγορση, κυρίως ως προς τον προγραμματισμό των μετακινήσεων σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Ωστόσο, τονίζω, δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο ή εκτός των εμπειριών που έχουμε ως χώρα. Σκοπός της ενημέρωσης όλων των προηγούμενων ημερών από εμένα είναι αποκλειστικά η έγκαιρη προετοιμασία και η ομαλή διαχείριση της κακοκαιρίας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να εξελιχθεί το φαινόμενο με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι μια ευχάριστη Κυριακή».

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και το πρωί στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το πρωί στα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 31-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-04-2026

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2026

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2026

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.