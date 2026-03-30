Καιρός: Δύο χαμηλά φέρνουν επικίνδυνες καταιγίδες την Πρωταπριλιά - «Η Θεσσαλία θέλει προσοχή»

Snapshot Την 1η Απριλίου αναμένεται έντονη και επικίνδυνη καιρική μεταβολή με καταιγίδες.

Την Τρίτη θα εμφανιστούν τοπικές βροχές και όμβροι αρχικά στα δυτικά και βόρεια, με σποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.

Τετάρτη και Πέμπτη θα επικρατήσει χειμωνιάτικος καιρός με εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ειδικά στο Αιγαίο την Τετάρτη, φτάνοντας τοπικά τα 9 μποφόρ.

Η Θεσσαλία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ισχυρής δυναμικής του συστήματος και των έντονων φαινομένων.

Ακραία αλλαγή θα παρουσιάσει το καιρικό σκηνικό με τους μετεωρολόγους να έχουν συμφωνήσει πως πρόκειται για ένα φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο και επικίνδυνο με ημερομηνία-συναγερμό την 1η Απριλίου.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή μεταβολή από το απόγευμα , με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα έχουν καθαρά χειμωνιάτικο χαρακτήρα για την εποχή, με εκτεταμένη κακοκαιρία, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, κατά τόπους έντονες, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα την Τετάρτη στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Με τα σημερινά δεδομένα η δυναμική του συστήματος θα είναι ισχυρή. Το δεύτερο χαμηλό που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής θα προσδώσει μεγάλες εντάσεις ανέμου και φαινομένων. Η Θεσσαλία θέλει προσοχή.

