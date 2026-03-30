Καιρός: «Σε κατάσταση πολιορκίας η Ελλάδα» - Τι είναι η «βαροκλινική αστάθεια» που θα δημιουργηθεί

Snapshot Μια ισχυρή ψυχρή εισβολή από τον πολικό κύκλο φέρνει ακραία καιρικά φαινόμενα και έντονη αστάθεια στην Ελλάδα και το Αιγαίο.

Ένα αποκομμένο βαρομετρικό χαμηλό θα δημιουργήσει οργανωμένο κυκλώνα πάνω από το νότιο Αιγαίο με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και κύματα πάνω από 7 μέτρα.

Οι θερμοκρασίες θα πέσουν έως και 15 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι και έντονη θαλάσσια κυκλοφορία, ειδικά την Τετάρτη.

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πλημμυρών σε ορεινές και αστικές περιοχές λόγω έντονης βροχόπτωσης και φαινομένων «training», καθώς και πιθανότητα εμφάνισης υπερκεραστικών κυκλώνων και ανεμοστρόβιλων στο Αιγαίο.

Οι κάτοικοι και οι αρχές καλούνται να είναι σε επιφυλακή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες λόγω των σοβαρών καιρικών κινδύνων.

Μια νέα, ισχυρή ψυχρή εισβολή σαρώνει την Ελλάδα και το Αιγαίο, φέρνοντας ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για την τελευταία «εκτίναξη» του Πολικού Στροβίλου που κατέρρευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς το νότιο μέρος του μετατοπίστηκε προς την Ευρώπη και τώρα φτάνει στη Μεσόγειο.

Η ψυχρή αυτή μάζα αέρα, προερχόμενη από τον πολικό κύκλο, κινείται νότια και εισχωρεί στα θερμότερα νερά του Ιονίου και του Αιγαίου, προκαλώντας έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα.

Μέχρι την Τετάρτη, το βαρομετρικό χαμηλό αποσπάται από την κύρια ροή και μετατρέπεται σε αποκομμένο χαμηλό («cut-off low»), δημιουργώντας τις συνθήκες για ταχεία και βίαιη δευτερογενή κυκλογένεση πάνω από την Ελλάδα και το Αιγαίο.

Το χαμηλό θα σταθεί πάνω από το νότιο Αιγαίο, δημιουργώντας έντονη θερμική διαφορά ανάμεσα στην ψυχρή ατμόσφαιρα και τα σχετικά θερμά νερά της θάλασσας, τροφοδοτώντας τη λεγόμενη «βαροκλινική αστάθεια».

Αυτό λειτουργεί σαν κινητήρας του συστήματος, με αποτέλεσμα την ταχεία πτώση της επιφανειακής πίεσης και τη δημιουργία ενός συμπαγούς και οργανωμένου κυκλώνα.

Καταιγίδες και έντονη βροχόπτωση στην ηπειρωτική Ελλάδα

Η Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου θα βρεθούν κάτω από έναν εκτεταμένο θερμό τομέα, όπου θα εκδηλωθούν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ικανές να προκαλέσουν πλημμύρες σε ορεινές περιοχές και αστικές ζώνες.

Υπάρχει επίσης πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων «training», όπου οι καταιγίδες ακολουθούν η μία την άλλη στον ίδιο χώρο, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες βροχής μέσα σε λίγες ώρες.

Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν δραματικά, με ριπές που θα φτάνουν τα 120 χλμ/ώρα, ενώ τα κύματα στο Αιγαίο θα ξεπεράσουν τα 7 μέτρα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και τις παράκτιες περιοχές. Οι πιο έντονες ριπές αναμένονται γύρω από την ανατολική Κρήτη και τα νότια και ανατολικά Δωδεκάνησα, ειδικά γύρω από Ρόδο.

Πρόγνωση θερμοκρασιών και ακραίας ψυχρής εισβολής

Η ψυχρή εισβολή φέρνει θερμοκρασίες έως και 15 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα φυσιολογικά για τις αρχές Απριλίου επίπεδα. Ενώ σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη οι θερμοκρασίες θα βελτιωθούν, η Μεσόγειος, και ιδιαίτερα η Ελλάδα, θα αντιμετωπίσει εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.

Η Τετάρτη αναμένεται η πιο κρίσιμη ημέρα, με το βαρομετρικό χαμηλό να ενισχύεται σημαντικά πάνω από την Ελλάδα. Η επιφανειακή πίεση θα μειωθεί ραγδαία, δημιουργώντας ισχυρή πίεση ανάμεσα στο χαμηλό και το υψηλό που επικρατεί στα βόρεια Βαλκάνια, με αποτέλεσμα θυελλώδεις ανέμους και έντονη θαλάσσια κυκλοφορία.

Κίνδυνοι πλημμύρας και έντονων καιρικών φαινομένων

Η βροχόπτωση θα είναι ιδιαίτερα έντονη σε νότια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά αθροίσματα πάνω από 100 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών ποταμών και αστικών περιοχών.

Επιπλέον, η συνθήκη CAPE (ενέργεια συσσώρευσης αστάθειας) θα φτάσει έως 800-1000 J/kg, επαρκής για την εκδήλωση οργανωμένων και ισχυρών καταιγίδων, με πιθανότητα εμφάνισης υπερκεραστικών κυκλώνων (supercells) και ανεμοστρόβιλων κυρίως στο Αιγαίο, μεταξύ Κρήτης, Ρόδου και περιοχής γύρω από Σμύρνη.

Η ατμοσφαιρική αστάθεια θα συνδυαστεί με έντονο θλιπτικό ρεύμα υψηλών ταχυτήτων (jet stream), δημιουργώντας συνθήκες ισχυρής διατμητικής ροής και πιθανότητες για περιστρεφόμενες καταιγίδες. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο κίνδυνο ανεμοστρόβιλων και θυελλωδών ανέμων θα είναι τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου και η νότια Κρήτη.

Σύσταση σε κατοίκους και αρχές

Οι κάτοικοι της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου πρέπει να είναι σε επιφυλακή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις όπου είναι δυνατόν και να προσέχουν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Οι παράκτιες περιοχές και τα νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους από πλημμύρες, έντονους ανέμους και κύματα, ενώ οι ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας κινδυνεύουν από κατολισθήσεις και αστικές πλημμύρες.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο ακραίων καιρικών φαινομένων, αποτέλεσμα της πολικής ψυχρής εισβολής και της δυναμικής κυκλογένεσης πάνω από το Αιγαίο. Η επόμενη εβδομάδα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ένταση και την έκταση των επιπτώσεων, με τον κίνδυνο σοβαρών καταστροφών να παραμένει υψηλός.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

Διαβάστε επίσης