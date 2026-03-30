Κακοκαιρία: Προειδοποίηση Καλλιάνου για την αλληλεπίδραση δύο βαρομετρικών χαμηλών

Snapshot Στις 1 και 2 Απριλίου 2024 αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας στην Ελλάδα λόγω αλληλεπίδρασης δύο βαρομετρικών χαμηλών στην Κεντρική Μεσόγειο.

Η ταυτόχρονη παρουσία των δύο συστημάτων καθιστά την πορεία και την ένταση της κακοκαιρίας δύσκολα προβλέψιμη.

Η αλληλεπίδραση των βαρομετρικών χαμηλών μπορεί να προκαλέσει τοπική ενίσχυση φαινομένων, ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και εντονότερους ανέμους.

Υπάρχει πιθανότητα σημαντικών διαφορών στα καιρικά φαινόμενα σε μικρές γεωγραφικές αποστάσεις.

Η γενική πρόγνωση κακοκαιρίας είναι δυνατή, αλλά η ακριβής τοπική πρόγνωση παραμένει περιορισμένη.

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Γιάννης Καλλιάνος για την σφοδρή κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα, με τον μετεωρολόγο να τονίζει ότι η πιθανή αλληλεπίδραση δυο βαρομετρικών χαμηλών καθιστά την κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς πιο απρόβλεπτη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) η ΕΜΥ προχώρησε στην έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού.

Την Τετάρτη 1/4 και την Πέμπτη 2/4, η πιθανή ταυτόχρονη παρουσία και εξέλιξη δύο βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή γεωγραφική απόσταση θα αποτελέσει μία ιδιαίτερα σύνθετη δυναμική κατάσταση.



«Στην συγκεκριμένη κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς και της επομένης ημέρας, θα παρατηρηθεί πιθανότατα η ανάπτυξη δύο οργανωμένων χαμηλών στον χώρο της Κεντρικής Μεσογείου, συγκεκριμένα μεταξύ της Νότιας Ιταλίας, της Βόρειας Λιβύης και της Ελλάδας, τα οποία θα κινηθούν, αυτό της Νότιας Ιταλίας ανατολικά πρός τι Ιόνιο, ενώ, αυτό της Βόρειας Λιβύης Βόρεια - Βορειοανατολικά πρός το Αιγαίο, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στους προγνωστικούς χάρτες», αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος.

Η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον αμοιβαίας δυναμικής αλληλεπίδρασης, το οποίο θα επηρεάσει τόσο την εξέλιξη των συστημάτων όσο και τη χωρική και χρονική κατανομή των φαινομένων.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος: «Όταν δύο τέτοια συστήματα συνυπάρχουν σε κοντινή απόσταση, τότε δύναται να συμβούν τα ακόλουθα :

▪️ Οι τροχιές των χαμηλών καθίστανται πιο δύσκολα προβλέψιμες.

▪️ Δημιουργούνται περιοχές ενισχυμένης σύγκλισης.

▪️ Η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται χρονικά, με τα δύο συστήματα να επηρεάζουν συνεχώς το ένα το άλλο.

Άρα αυτή η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των δύο βαρομετρικών χαμηλών μπορεί να προκαλέσει :

▪️ Τοπικά μεγάλη ενίσχυση φαινομένων.

▪️ Εντονότερες βροχοπτώσεις σε ζώνες σύγκλισης.

▪️ Αυξημένη πιθανότητα ακόμη πιο ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει υποστήριξη και στα ανώτερα στρώματα.

▪️ Περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων και πιθανές ριπές μεγάλης έντασης.

▪️ Σημαντικές διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις.

▪️ Περιοχές με έντονα φαινόμενα δίπλα σε περιοχές με ασθενή δραστηριότητα.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω :

Η πρόγνωση μεγάλης κλίμακας είναι εφικτή (γενική εικόνα κακοκαιρίας) η οποία και σας δίνεται τις τελευταίες ημέρες και γίνεται ασφαλώς και προσπάθεια να σας δοθούν ακόμα και οι πιθανές περιοχές των πιο έντονων φαινομένων.

Η ακριβής όμως πρόγνωση τοπικών φαινομένων είναι αυτή τη στιγμή αρκετά περιορισμένη».



