Καιρός: Τι είναι οι Medicanes - Το σπάνιο φαινόμενο που προβληματίζει τους επιστήμονες

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο έχει προσελκύσει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η συχνότητα και η έντασή του αυξάνονται

Δημήτρης Δρίζος

ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι medicanes είναι σπάνιοι μεσογειακοί κυκλώνες με χαρακτηριστικά παρόμοια με τροπικούς τυφώνες, αλλά μικρότερου μεγέθους.
  • Πρόκειται για συστήματα θερμού πυρήνα που προκαλούν ισχυρές βροχοπτώσεις, ανέμους έως 100 χλμ/ώρα και μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές.
  • Η δημιουργία τους συνδέεται με ψυχρές ατμοσφαιρικές ροές και θερμές θάλασσες της Μεσογείου, που τους παρέχουν ενέργεια και ενισχύουν την έντασή τους.
  • Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν καταγραφεί περίπου 21 medicanes, με σημαντικότερα αυτά του 1995 και 2011, που προκάλεσαν υλικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.
  • Υπάρχουν ενδείξεις αύξησης της συχνότητας και έντασης των medicanes, πιθανώς λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της Μεσογείου, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα.
Snapshot powered by AI

Οι λεγόμενοι «medicanes» (από το Mediterranean hurricanes) αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ταυτόχρονα λιγότερο κατανοητά καιρικά φαινόμενα της Μεσογείου.

Πρόκειται για σπάνιους κυκλώνες που εμφανίζουν χαρακτηριστικά παρόμοια με τους τροπικούς τυφώνες, αν και σχηματίζονται σε μια περιοχή όπου τέτοια συστήματα θεωρούνται ασυνήθιστα.

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο έχει προσελκύσει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η συχνότητα και η έντασή του αυξάνονται. Οι medicanes μπορεί να μην έχουν το μέγεθος των ωκεάνιων τυφώνων, ωστόσο μπορούν να προκαλέσουν έντονα καιρικά φαινόμενα και σημαντικές καταστροφές, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα meteo24news.gr.

Μεσογειακοί κυκλώνες

Τι είναι οι Medicanes

Οι medicanes είναι μεσογειακοί κυκλώνες που παρουσιάζουν ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των τροπικών συστημάτων. Αν και η χρήση του όρου «τροπικός» προκαλεί ακόμη συζητήσεις, τα φυσικά τους χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα παρόμοια.

Πρόκειται για συστήματα μικρής χωρικής κλίμακας, με διάμετρο που συνήθως δεν ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα στο κέντρο τους. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζουν ακόμη και το χαρακτηριστικό «μάτι», κάτι που τους δίνει μια εικόνα παρόμοια με εκείνη των τυφώνων που σχηματίζονται σε τροπικές περιοχές.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των μεσογειακών κυκλώνων

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των medicanes είναι ότι πρόκειται για συστήματα θερμού πυρήνα. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία στο κέντρο τους είναι υψηλότερη σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή, κάτι που αποτελεί βασικό γνώρισμα των τροπικών κυκλώνων.

Παράλληλα, εμφανίζουν κυκλωνική ροή κοντά στην επιφάνεια και αντικυκλωνική κυκλοφορία στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας. Αυτή η δομή τα διαφοροποιεί από τα κλασικά βαρομετρικά χαμηλά που παρατηρούνται στη Μεσόγειο.

Οι medicanes συνοδεύονται συνήθως από έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 90 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Πώς δημιουργούνται οι Medicanes

Η δημιουργία των medicanes σχετίζεται με συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Συχνά προκύπτουν όταν αποκομμένα βαρομετρικά χαμηλά ή αυλώνες ψυχρού αέρα κατέρχονται από τον βορρά προς τη Μεσόγειο, δημιουργώντας έντονες θερμοβαθμίδες.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η θερμοκρασία της θάλασσας. Οι medicanes τροφοδοτούνται από τη λανθάνουσα και αισθητή θερμότητα των θαλάσσιων υδάτων, γεγονός που τους επιτρέπει να ενισχύονται όταν βρίσκονται πάνω από τη θάλασσα.

Αντίθετα, όταν κινούνται πάνω από την ξηρά, εξασθενούν γρήγορα, καθώς χάνουν την πηγή ενέργειάς τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έντασή τους είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη δομή της τροπόπαυσης πάνω από το κέντρο τους.

Medicane

Χαρακτηριστικά παραδείγματα Medicanes

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν καταγραφεί περίπου 21 περιστατικά medicanes στη Μεσόγειο. Από τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο μεσογειακός κυκλώνας του Ιανουαρίου 1995, καθώς και το ισχυρό σύστημα του Νοεμβρίου 2011.

Ο medicane του 2011 προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές και απώλειες ανθρώπινων ζωών σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα αυτών των φαινομένων.

Αυξάνονται οι Medicanes;

Τα τελευταία χρόνια, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η συχνότητα και η ένταση των medicanes ενδέχεται να αυξάνονται. Ένας από τους βασικούς λόγους που εξετάζονται είναι η άνοδος της θερμοκρασίας της Μεσογείου.

Η θερμότερη θάλασσα παρέχει περισσότερη ενέργεια στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων. Ωστόσο, το φαινόμενο εξακολουθεί να μελετάται, καθώς απαιτείται περισσότερη έρευνα για την πλήρη κατανόησή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
