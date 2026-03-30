Νέο κύμα κακοκαιρίας απειλεί την χώρα: «Συναγερμός» μετεωρολόγων για επικίνδυνα φαινόμενα

Προ των πυλών η κακοκαιρία που θα πλήξει την Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες. Το νέο χαμηλό βαρομετρικό θα ξεκινήσει να επηρεάζει αρκετές περιοχές από το απόγευμα της Τρίτης (31/3) και θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.

«Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία «Π»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Τρίτη η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο, με την κακοκαιρία «Π» να δίνει βροχές.

Ωστόσο, την Τετάρτη το σκηνικό αλλάζει απότομα με ραγδαίες βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με μεγαλύτερη προσοχή να χρειάζονται περιοχές κοντά σε βουνά και θάλασσα.

Ο κύριος Μαρουσάκης χαρακτηρίζει την ημέρα ως «επικίνδυνη» με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται την Πέμπτη πιο ανατολικά, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα φαινόμενα και από την υπόλοιπη χώρα.

Καλλιάνος: Πρωταπριλιά η πιο επιβαρυμένη ημέρα

Ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών έκανε ο γνωστός μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του η Πρωταπριλιά αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της τριήμερης κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά το απόγευμα της Τρίτης με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων και σταδιακά θα επεκταθούν στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα βόρεια.

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα σημειωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, θα είναι η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η ανατολική νότια και δυτική Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και το ανατολικό βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία η οποία ωστόσο εντάσσεται «στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας».

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα της κακοκαιρίας

Σας παρουσιάζω τον χάρτη της επικράτειας που αφορά την κακοκαιρία η οποία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από το απόγευμα - βράδυ της Τρίτης έως και την Πέμπτη, με πιο δύσκολη μέρα την Τετάρτη. Βέβαια οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν πιθανότατα και την Παρασκευή χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική της Τετάρτης 1 Απριλίου.

Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ της Τρίτης, κυρίως με τη μορφή τοπικών βροχοπτώσεων που σταδιακά θα επεκταθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα αρχίσουν να δυναμώνουν κυρίως προς τα Βόρεια. Ωστόσο, η Τετάρτη 1 Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει την πιο επιβαρυμένη ημέρα, διότι το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε φάση μέγιστης οργάνωσης και δραστηριότητας πάνω από την περιοχή μας.

Στον χάρτη που παρατηρείτε (meteoam.it), οι περιοχές που βρίσκονται εντός της λευκής καμπύλης και αποτυπώνονται με αποχρώσεις του γαλάζιου και του μπλε, αντιστοιχούν σε περιοχές όπου αναμένονται φαινόμενα με βροχοπτώσεις σχεδόν γενικευμένου χαρακτήρα, μέτριας έως και ισχυρής έντασης. Σε τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Εντός αυτής της ευρύτερης ζώνης, έχω σημειώσει ένα πιο κρίσιμο "υποσύνολο" όπου βρίσκονται οι περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης, όπου αποτυπώνονται με ροζ και κεραμιδί αποχρώσεις. Εκεί, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα, με υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων ή χαλαζοπτώσεων και ακόμα πιο αυξημένο κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές αυτές, χωρίς όμως να υποτιμάται η δυναμική του καιρού και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, όπου η αστάθεια θα είναι επίσης έντονη.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν.

Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις έντονες βροχοπτώσεις καθιστά την κατάσταση πιο επιβαρυμένη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές -κυρίως εντός της κόκκινης ζώνης- τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm σε διάστημα 24 ωρών (Τετάρτη).

Αν δεν υπάρξουν μεγάλες αλλαγές μέσα στα επόμενα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που τα φαινόμενα πιθανώς σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάσουν την ισχυρότερη ένταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στην Τετάρτη, είναι οι εξής :

Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Αττική - Εύβοια - Σποράδες

Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή. Εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 24–48 ωρών είναι πιθανό να εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Είναι σκόπιμο ο κρατικός μηχανισμός να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, ακόμη και προληπτικά, ανεξαρτήτως της τελικής έντασης των φαινομένων.

Αν και παρόμοια επεισόδια έχουν εκδηλωθεί πολλές φορές στο παρελθόν, η συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζει χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τη στενή παρακολούθησή της και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθημερινά με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα και εφόσον υπάρξουν μεταβολές στην ένταση, την πορεία ή την κατανομή των φαινομένων, θα επανέλθω με επικαιροποιημένη εκτίμηση.

Επαναλαμβάνω τις αποχρώσεις :

Ανοιχτό έως σκούρο Πράσινο : Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές.

Ανοιχτό έως σκούρο Μπλε (περιοχές στο εσωτερικό της λευκής καμπύλης) : Κατά περιόδους ισχυρές έως και γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ανοιχτό έως σκούρο Κόκκινο (περιοχές στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης) : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Ολοκληρώνοντας :

Σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα το οποίο, αν και παρουσιάζει αυξημένη οργάνωση και δυναμική, εντάσσεται στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας. Παρόλα αυτά υπάρχει και το (μικρό όσο πλησιάζουμε προς την Τετάρτη) ενδεχόμενο να παρουσιαστεί πιο εξασθενημένο το σύστημα στα επόμενα στοιχεία που θα λάβουμε.

Η πιθανή παρουσία όμως -αυτή τη στιγμή- ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού καθιστά αναγκαία, όπως είναι λογικό και υπεύθυνο, μια στοιχειώδη εγρήγορση, κυρίως ως προς τον προγραμματισμό των μετακινήσεων σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Ωστόσο, τονίζω, δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο ή εκτός των εμπειριών που έχουμε ως χώρα. Σκοπός της ενημέρωσης όλων των προηγούμενων ημερών από εμένα είναι αποκλειστικά η έγκαιρη προετοιμασία και η ομαλή διαχείριση της κακοκαιρίας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να εξελιχθεί το φαινόμενο με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι μια ευχάριστη Κυριακή».

Δύο χαμηλά φέρνουν επικίνδυνες καταιγίδες την Πρωταπριλιά - «Η Θεσσαλία θέλει προσοχή»

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή μεταβολή από το απόγευμα , με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Η Τετάρτη και η Πέμπτη θα έχουν καθαρά χειμωνιάτικο χαρακτήρα για την εποχή, με εκτεταμένη κακοκαιρία, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, κατά τόπους έντονες, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα την Τετάρτη στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Με τα σημερινά δεδομένα η δυναμική του συστήματος θα είναι ισχυρή. Το δεύτερο χαμηλό που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής θα προσδώσει μεγάλες εντάσεις ανέμου και φαινομένων. Η Θεσσαλία θέλει προσοχή.

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με την κορύφωση της κακοκαιρίας να τοποθετείται την Τετάρτη 1 Απριλίου, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας με έντονα και κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα, όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Η Τρίτη θα ξεκινήσει με αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Θα σημειωθούν τοπικές, ασθενείς βροχές, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Ωστόσο, από το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο καιρός θα αρχίσει να επιδεινώνεται αισθητά, αρχικά στη δυτική και νοτιοδυτική χώρα.

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα έως και επικίνδυνα, με αυξημένη πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, σε υψόμετρα άνω των 1.400-1.600 μέτρων, όπου αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, καθώς θα ενισχυθούν σημαντικά. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται σφοδροί έως θυελλώδεις άνεμοι, που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ακόμη και απαγορευτικό απόπλου.

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και ανατολικά τμήματα της χώρας, αλλά με τάση σταδιακής εξασθένησης των φαινομένων. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, κυρίως στα νότια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, δίνοντας ξανά χειμωνιάτικη αίσθηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η αστάθεια θα επιμείνει και μετά τις 3 Απριλίου, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση προς τις 6 με 7 του μήνα. Μέχρι τότε, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με διαστήματα ψύχρας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

