Καιρός: Το διπλό φαινόμενο που θα «σαρώσει» τη χώρα - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Η κακοκαιρία οφείλεται στην ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών στην Κεντρική Μεσόγειο

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Για σύνθετη 48ωρη κακοκαιρία και ισχυρά φαινόμενα σε ολόκληρη τη χώρα κάνει λόγο η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη, αναλύοντας τον καιρό των επομένων ημερών.

Αναλυτικά αναφέρει:

Η κακοκαιρία οφείλεται στην ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών στην Κεντρική Μεσόγειο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα σύνθετη και δυναμική κατάσταση.

Το πρώτο σύστημα, με την ονομασία ERMINIO, εντοπίζεται στη Νότια Ιταλία και κινείται νοτιοανατολικά προς το Ιόνιο. Παράλληλα, από τη δυναμική του ίδιου συστήματος, δημιουργείται ένα δεύτερο χαμηλό στη Λιβύη, το οποίο κινείται γρήγορα βόρεια – βορειοανατολικά προς τη χώρα μας την Τετάρτη.

Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο χαμηλών οδηγεί στη δημιουργία ενός ενιαίου πεδίου χαμηλών πιέσεων με δύο πυρήνες, ενισχύοντας σημαντικά την αστάθεια και ευνοώντας την εκδήλωση έντονων φαινομένων, καθώς μεταφέρονται μεγάλα ποσά υγρασίας στην περιοχή. Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμείνουν και την Πέμπτη. Από την Παρασκευή το σύστημα θα απομακρύνεται βορειοανατολικότερα με σταδιακή εξασθένηση, ωστόσο τοπικά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και το Σάββατο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από:
•Ισχυρές και επίμονες βροχές καθώς και σποραδικές καταιγίδες, με χαλαζοπτώσεις ιδιαίτερα μεγάλης διαμέτρου προς το νότιο Αιγαίο.
•Μεγάλα ύψη βροχής που τοπικά θα ξεπεράσουν τα 100 mm
•Αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, υπερχειλίσεων ποταμών και κατολισθήσεων
•Θυελλώδεις άνεμους ανατολικών – νοτιοανατολικών διευθύνσεων 9 μποφόρ και τοπικά έως 10 μποφόρ, με ριπές που θα ξεπερνούν τα 100–120 km/h, κυρίως σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές
•Προβλήματα στις συγκοινωνίες και υψηλό κυματισμό
•Πιθανότητα εκδήλωσης στροβίλων (υδροστρόβιλοι/ανεμοστρόβιλοι)
•Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Πίνδου και της Μακεδονίας
•Σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια, με έμφαση σε Κρήτη, Κυκλάδες και ανατολικό-νοτιοανατολικό Αιγαίο

Κάθε ένα από τα παραπάνω φαινόμενα είναι εν δυνάμει επικίνδυνο.
ΤΕΤΑΡΤΗ :
Η κακοκαιρία θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας, ωστόσο υψηλή επικινδυνότητα παρουσιάζουν:
Από τις πρώτες πρωινές ώρες
-Νησιά Ιονίου (κυρίως κεντρικό και νότιο)
Από τις προμεσημβρινές ώρες
-Ανατολική Πελοπόννησος
(Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία, ανατολική Μεσσηνία)
Από το μεσημέρι
-Κεντρική & Ανατολική Στερεά – Αττική-Εύβοια
(Βοιωτία, Φθιώτιδα)
-Θεσσαλία – Σποράδες – Κεντρική Μακεδονία
(Μαγνησία, ανατολική Λάρισα, δυτική Θεσσαλία ορεινά, Πιερία, Πέλλα, Χαλκιδική)
Από το απόγευμα
-Κυκλάδες – Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν και τη νότια Κρήτη

ΑΤΤΙΚΗ
Στην Αττική αναμένονται βροχές από τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι οποίες θα ενταθούν σημαντικά από τις μεσημβρινές ώρες έως το βράδυ.
Το διάστημα αυτό αναμένονται τα πιο ισχυρά φαινόμενα, με καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου. Σταδιακή εξασθένηση προβλέπεται αργότερα τη νύχτα.
Η Αττική εμφανίζει αυξημένη ευαισθησία σε επεισόδια έντονης βροχόπτωσης λόγω της έντονης αστικοποίησης.
Ακόμη και μικρά ύψη βροχής μπορούν να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.
Ωστόσο, στην παρούσα περίπτωση αναμένονται υψηλής έντασης φαινόμενα με μεγάλη ραγδαιότητα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πλημμύρες όχι μόνο στον αστικό ιστό αλλά και σε αγροτικές περιοχές, όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες η απορροή είναι ευκολότερη.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Οι πολίτες θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα δυναμικό και εν δυνάμει επικίνδυνο καιρικό σύστημα.
Συνιστάται:
Να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων
Να αποφεύγεται η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και χειμάρρους
Ιδιαίτερη προσοχή σε παράκτιες περιοχές λόγω υψηλού κυματισμού
Ασφάλιση αντικειμένων που μπορούν να παρασυρθούν από τον άνεμο
Προσοχή σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων
Οι αρμόδιες αρχές και οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η εξέλιξη του συστήματος χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική και τοπικά μπορεί να δώσει φαινόμενα μεγάλης έντασης

