Ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται να πέσει από τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης έως το βράδυ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία: Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική
  • Την Τετάρτη αναμένεται στην Αττική βροχόπτωση έως 90 mm, με μεγαλύτερο όγκο νερού από το μεσημέρι έως το βράδυ.
  • Ο κίνδυνος πλημμυρών αυξάνεται λόγω της έντασης και ραγδαιότητας των βροχοπτώσεων, ειδικά στο βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού.
  • Εντάσεις βροχής 20 έως 40 mm ανά ώρα ή και μεγαλύτερες μπορούν να προκαλέσουν αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρευμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
  • Η Αττική, ως επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε επικίνδυνες καταστάσεις από έντονες βροχοπτώσεις, ακόμη και αν το συνολικό ύψος βροχής δεν είναι ακραίο.
  • Τα προγνωστικά στοιχεία θα επανεκτιμώνται συνεχώς για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.
Ανάρτηση για την επερχόμενη κακοκαιρία και πώς αυτή θα επηρεάσει την περιοχή της Αττικής έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στα social media.

Ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του κάνει λόγο για μεγάλο όγκο νερού στην Αττική την Τετάρτη που θα φτάσει έως τα 90mm βροχής. Ως αποτέλεσμα του όγκου νερού υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες ενώ κρίσιμος παράγοντας θα είναι η ένταση και η ραγδαιότητα των βροψοπτώσεων των βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια ο μεγαλύτερος όγκος νερού θα πέσει από το μεσημέρι ές το βράδυ της Τετάρτης και θα επηρεαστεί περισσότερο το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού.

Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία στην Αττική

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Έως 90 mm βροχής στην Αττική. Κρίσιμος παράγοντας η ένταση. Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών...

Τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν για την Τετάρτη στην Αττική ύψη βροχής από 30 έως και 90 χιλιοστά με τάση να επηρεάζεται περισσότερο το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού.

?Ο μεγαλύτερο όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ.

❗️Το εύρος αυτό από μόνο του δεν είναι αμελητέο, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η ραγδαιότητα.

?Αν μέρος αυτής της βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα με εντάσεις της τάξης των 20-40 mm ανά ώρα ή και τοπικά υψηλότερες, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

?Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο!

Υ.Γ : Τα στοιχεία συνεχώς θα επανεκτιμώνται».

