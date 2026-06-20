Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς
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  • Αύριο, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ ανά περιοχή, ισχυρότεροι στο Αιγαίο και το Ιόνιο.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά.
  • Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς με τοπικές βροχές στα ορεινά.
  • Στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα.
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Γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 33 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28, τοπικά στη νότια Κρήτη 29 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα όπου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 23 στα νότια τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

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