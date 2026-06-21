Καιρός : Έφτασαν τα 35άρια - Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα σήμερα

Snapshot Αύριο, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ ανά περιοχή, ισχυρότεροι στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς με τοπικές βροχές στα ορεινά.

Στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Snapshot powered by AI

Καιρικές συνθήκες με κύρια χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια, τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά και τους ισχυρούς βοριάδες στα ανατολικά πελάγη διαμορφώνονται στο σκηνικό του καιρού. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, ενώ οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα φέρουν πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στις θάλασσες. Στα δυτικά η έντασή τους θα αγγίξει τα 3 με 5 μποφόρ, με το Ιόνιο να φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ. Την ίδια ώρα, στα ανατολικά οι βοριάδες θα είναι σαφώς πιο ενισχυμένοι, πνέοντας με ένταση 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά ακόμα και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα δείξει 33 με 34 βαθμούς, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική νησιωτική χώρα το θερμόμετρο θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας τους 27 με 29 βαθμούς, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τον ήλιο να κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά παράλια του νομού θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 μποφόρ, προσφέροντας σχετική δροσιά. Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά αίθριος καιρός, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι νεφώσεις αυτές θα φέρουν τοπικές βροχές ή όμβρους στα γύρω ορεινά του νομού. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους έως 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο στη νύμφη του Θερμαϊκού θα δείξει από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28, τοπικά στη νότια Κρήτη 29 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα όπου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 23 στα νότια τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

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