Ισχυρή κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα - Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολο 48ωρο

Snapshot Από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους έως 9-10 μποφόρ.

Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ καλύπτει περιοχές όπως Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια, Αττική, Δωδεκάνησα και δυτική Κρήτη για έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια λόγω έντασης των φαινομένων, ενώ βελτίωση αναμένεται στη δυτική Ελλάδα και Μακεδονία από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Οι θυελλώδεις βοριάδες ενισχύονται σημαντικά στο Αιγαίο, με ριπές που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και πιθανές απαγορεύσεις απόπλου.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη δυτική Ελλάδα τη Δευτέρα βράδυ, θα επεκταθούν την Τρίτη σε πολλές περιοχές, ενώ στην Αττική οι καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι της Τρίτης με επιδείνωση μέχρι το βράδυ. Snapshot powered by AI

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα κινηθεί προς τη χώρα μας και θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Το διήμερο Τρίτης - Τετάρτης αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, πιθανές χαλαζοπτώσεις, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες που τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για Τρίτη και Τετάρτη

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις.

Την Τρίτη, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο από το πρωί έως αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα και σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια από το απόγευμα, με την ΕΜΥ να επισημαίνει ότι εκεί τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Αττική από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και στη δυτική Κρήτη, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Την Τετάρτη, τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια έως αργά το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα και στη δυτική Κρήτη έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ αρχικά στο βόρειο και στη συνέχεια και στο κεντρικό Αιγαίο, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Κολυδάς: Έως 239 χιλιοστά βροχής στην Εύβοια – Ριπές 118 χλμ./ώρα στο Αιγαίο

Ιδιαίτερα έντονη εικόνα για το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης δίνει και η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα να δείχνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής και πολύ ισχυρές ριπές ανέμου.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 6 μποφόρ, με τις ριπές να αγγίζουν τα 96 χλμ./ώρα, ενώ στο Ιόνιο η μέση ένταση θα είναι περίπου 5 μποφόρ, με ριπές έως 64 χλμ./ώρα.

Η βασική εκτίμηση του μοντέλου ICON δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Κρήτη, κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Νότιο Αιγαίο η θερμοκρασία θα κινείται γύρω στους 24 βαθμούς και στην Αττική γύρω στους 22.Σε ό,τι αφορά τη βροχόπτωση, οι μεγαλύτερες ποσότητες εντοπίζονται στην Κεντρική Μακεδονία, με τοπικά ύψη έως περίπου 64 χιλιοστά.

Το πιο έντονο τρίωρο αναμένεται από τις 15:00 έως τις 18:00, με περίπου 23 χιλιοστά βροχής.

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όταν οι άνεμοι θα ενισχυθούν περισσότερο. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές μπορεί να αγγίξουν τα 118 χλμ./ώρα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα κινούνται γύρω στα 5 μποφόρ, με ριπές έως 67 χλμ./ώρα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία, σύμφωνα με το ICON, αναμένεται στη Δυτική Ελλάδα, κοντά στους 23 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο θα φτάσει επίσης περίπου τους 23 και στα Ιόνια Νησιά γύρω στους 22.Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, πάντως, αφορά την Εύβοια.

Η πιο έντονη ζώνη βροχόπτωσης τοποθετείται εκεί, με τοπικά ύψη που μπορεί να φτάσουν περίπου τα 239 χιλιοστά.Η βροχόπτωση φαίνεται να κορυφώνεται στο τρίωρο 00:00–03:00, με ποσότητες κοντά στα 68 χιλιοστά μέσα σε μόλις τρεις ώρες.

Ζιακόπουλος: Ιδιαίτερη προσοχή στην Εύβοια

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας και, σε συνδυασμό με τις υψηλές πιέσεις στα βόρεια Βαλκάνια, θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Κατά την εκτίμησή του, τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Ιόνιο, από τη Λευκάδα και νοτιότερα, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στη Χαλκιδική.Από τις βραδινές και νυχτερινές ώρες, οι ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες θα μετατοπιστούν προς την ανατολική και νοτιοανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Εύβοια και τη δυτική - νοτιοδυτική Κρήτη.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Εύβοια, όπου, όπως σημειώνει, απαιτείται αυξημένη προσοχή. Παράλληλα, στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα θα ενισχυθούν οι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και τη νύχτα τοπικά τα 9, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος προβλέπει βελτίωση στη Δυτική Ελλάδα και σχεδόν σε ολόκληρη τη Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα, πάντως, οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν αρχικά, πριν εξασθενήσουν σταδιακά.

Καλλιάνος: «Δύσκολο διήμερο» – Στο επίκεντρο Αττική, Εύβοια, Σποράδες και Πελοπόννησος

Ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για ένα «δύσκολο διήμερο», υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω της έντασης και της διάρκειας των φαινομένων. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, πολλά χιλιοστά βροχής αναμένονται σε τμήματα των Επτανήσων, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Εύβοιας, των Σποράδων και της Πελοποννήσου.

Στην Αττική, οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν από το μεσημέρι της Τρίτης, με το λεκανοπέδιο να συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου ενδέχεται να καταγραφούν σημαντικά ύψη βροχής.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην Πελοπόννησο, όπου τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και θα μετατοπιστούν σταδιακά προς τα ανατολικά.

Ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί και για πιθανές χαλαζοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Στο επίκεντρο βάζει επίσης τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Επτάνησα, ενώ για τη βόρεια ηπειρωτική χώρα περιγράφει ένα πιο μουντό, άστατο σκηνικό με πυκνές νεφώσεις και συχνές βροχές.

Την Τετάρτη, σύμφωνα με την εκτίμησή του, η κακοκαιρία θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.Ιδιαίτερα έντονο θα είναι και το ανεμολογικό πεδίο, με ριπές βοριάδων που μπορεί να φτάσουν τοπικά τα 9 με 10 μποφόρ.

Ο ίδιος δεν αποκλείει προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και ενδεχόμενα απαγορευτικά απόπλου.

Αρναούτογλου: Από το μεσημέρι της Τρίτης η Αττική – Βελτίωση από τα δυτικά

Ο Σάκης Αρναούτογλου τοποθετεί την έναρξη της μεταβολής ήδη από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Την Τρίτη, η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερες περιοχές, με τη δυτική Ελλάδα να επηρεάζεται από τις πρωινές ώρες και τις βροχές να επεκτείνονται στη συνέχεια στα βόρεια, τα κεντρικά και τα νότια.

Για την Αττική, ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι, με πιθανότητα καταιγίδων και περαιτέρω επιδείνωση όσο περνούν οι ώρες.Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται το βράδυ στην Αττική, τη Χαλκιδική και τις Σποράδες.

Την ίδια ώρα, προς το βράδυ της Τρίτης στη δυτική Ελλάδα θα αρχίσουν να εμφανίζονται περισσότερα διαστήματα βελτίωσης.Μαζί με τις καταιγίδες θα ενισχυθούν και οι άνεμοι. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από το βράδυ οι βοριάδες από τις Σποράδες και βορειότερα θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς και την Αττική να κινείται περίπου στους 20 με 21.

Την Τετάρτη, το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να απομακρύνεται, αλλά οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν στην Αττική, την ανατολική Στερεά, σε περιοχές από τον Βόλο και νοτιότερα, αλλά και στη Ρόδο και το Καστελόριζο.

Στην Αττική, πάντως, τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν υποχωρήσει μέχρι το μεσημέρι.

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