Τραγωδία: Νεκρός ο 20χρονος γιος πασίγνωστης σεναριογράφου (pics)

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 20 ετών, άφησε ο γιος επιτυχημένης συγγραφέως και σεναριογράφου Jenji Kohan.

Η δημιουργός του «Orange Is the New Black» και του «Weeds» έχασε τον γιό της Charlie Noxon μετά από τον τραυματισμό του ενώ έκανε σκι.

Το δυστύχημα – σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ – συνέβη στις πλαγιές του

Park City στην Utah την Πρωτοχρονιά.

