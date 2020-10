Δολοφονήθηκε πασίγνωστος ηθοποιός - Τον πυροβόλησαν πισώπλατα

Οι έρευνες για τη δολοφονία του άτυχου ηθοποιού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η δυσάρεστη είδηση ότι ο 70χρονος ηθοποιός Thomas Jefferson Byrd, γνωστός από τις ταινίες του Spike Lee, δολοφονήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το TMZ, η αστυνομία της Ατλάντα απάντησε στις κλήσεις ενός ατόμου που ανέφερε ότι κάποιος έχει τραυματιστεί και όταν έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο, ο γνωστός ηθοποιός ήταν ήδη νεκρός έχοντας πυροβοληθεί πολλές φορές στην πλάτη.

Την είδηση του θανάτου του Byrd γνωστοποίσε ο Spike Lee: «Είμαι τόσο λυπημένος που ανακοινώνω την τραγική δολοφονία του αγαπημένου μας αδελφού Thomas Jefferson Byrd χθες το βράδυ στην Ατλάντα», στη λεζάντα μιας φωτογραφίας του καλού του φίλου και συνεργάτη από τον ρόλο του Errol Barnes στην ταινία του 1995, “Clockers”.

Εκτός από το “Clockers”, ο Byrd εμφανίστηκε επίσης στο “Get on the Bus”, “Bamboozled”, “He Got Game”, “Red Hook Summer”, “Chi-Raq” και πολλές ακόμη ταινίες.

Παράλληλα, ήταν επιτυχημένος ηθοποιός του θεάτρου και υποψήφιος για βραβείο Tony το 2003 στην παράσταση “Ma Rainey’s Black Bottom’’ του August Wilson.

