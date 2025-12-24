Κυρώσεις από ΗΠΑ σε πέντε Ευρωπαίους για τη ρύθμιση του διαδικτύου – Σφοδρές αντιδράσεις από Γαλλία

Ο Τιερί Μπρετόν διετέλεσε επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά από το 2019 έως το 2024, με ευρείες αρμοδιότητες, ιδίως στους τομείς των ψηφιακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε την Τρίτη, την επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη, στρατευμένες στην υπόθεση της αυστηρότερης ρύθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών, απαγορεύοντάς τους την είσοδο, τη διαμονή και κάθε δραστηριότητα στην αμερικανική επικράτεια συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

Οι ενέργειες των προσώπων αυτών είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» εις βάρος αμερικανικών συμφερόντων, δικαιολόγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδεολόγοι στην Ευρώπη διεξάγουν συντονισμένες προσπάθειες για να αναγκάσουν αμερικανικές ψηφιακές πλατφόρμες να τιμωρούν αμερικανικές απόψεις στις οποίες αντιτίθενται», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

«Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.

Τα άλλα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται κατά της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Άχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, ιδρύτρια της γερμανικής ΜΚΟ HateAid, και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, διευθύνουσα σύμβουλος της ίδιας οργάνωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση κατά των κανονισμών της Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που επιβάλλουν υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες να επισημαίνουν και, ενδεχομένως, να αφαιρούν προβληματικό περιεχόμενο — κάτι που η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί μορφή λογοκρισίας.

Η ΕΕ διαθέτει πιθανόν το ισχυρότερο νομικό οπλοστάσιο παγκοσμίως όσον αφορά τη ρύθμιση του τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Αντιδράσεις από τη Γαλλία

Η γαλλική διπλωματία καταδίκασε το βράδυ «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις που ανακοίνωσε ότι επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε πέντε ευρωπαϊκές προσωπικότητες στρατευμένες στην αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

Στα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται πλέον η είσοδος, η διαμονή και κάθε δραστηριότητα στις ΗΠΑ, εξαιτίας -σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ- των ενεργειών τους για την επιβολή «λογοκρισίας» εις βάρος αμερικανικών συμφερόντων.

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ εις βάρος του Τιερί Μπρετόν, πρώην υπουργού και Ευρωπαίου επιτρόπου, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων», τόνισε μέσω X ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, με αναρτήσεις στα γαλλικά και στα αγγλικά.

«Οι λαοί της Ευρώπης είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι και δεν μπορούν να επιτρέψουν οι κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό χώρο τους να τους επιβάλλονται από άλλους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Μπρετόν.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι ο κανονισμός της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA) «υιοθετήθηκε δημοκρατικά στην Ευρώπη, ώστε ό,τι είναι παράνομο εκτός ψηφιακού κόσμου να είναι παράνομο και εντός αυτού». «Δεν έχει καμία εξωχώρια ισχύ και δεν αφορά σε καμία περίπτωση τις ΗΠΑ», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Μπενζαμέν Αντάντ εξέφρασε μέσω X την υποστήριξή του στον Τιερί Μπρετόν και στα άλλα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις. «Το κράτος δικαίου μας και η κυριαρχία μας δεν μπορούν επ’ ουδενί να αμφισβητούνται από εξωτερικούς παράγοντες», πρόσθεσε.