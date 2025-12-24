Κυρώσεις από ΗΠΑ σε πέντε Ευρωπαίους για τη ρύθμιση του διαδικτύου – Σφοδρές αντιδράσεις από Γαλλία

Στο επίκεντρο των αμερικανικών κυρώσεων βρίσκεται ο πρώην επίτροπος της ΕΕ Τιερί Μπρετόν, με τη Γαλλία να καταγγέλλει ευθέως αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Newsbomb

Κυρώσεις από ΗΠΑ σε πέντε Ευρωπαίους για τη ρύθμιση του διαδικτύου – Σφοδρές αντιδράσεις από Γαλλία
Ο Τιερί Μπρετόν διετέλεσε επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά από το 2019 έως το 2024, με ευρείες αρμοδιότητες, ιδίως στους τομείς των ψηφιακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε την Τρίτη, την επιβολή κυρώσεων σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη, στρατευμένες στην υπόθεση της αυστηρότερης ρύθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών, απαγορεύοντάς τους την είσοδο, τη διαμονή και κάθε δραστηριότητα στην αμερικανική επικράτεια συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

Οι ενέργειες των προσώπων αυτών είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» εις βάρος αμερικανικών συμφερόντων, δικαιολόγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδεολόγοι στην Ευρώπη διεξάγουν συντονισμένες προσπάθειες για να αναγκάσουν αμερικανικές ψηφιακές πλατφόρμες να τιμωρούν αμερικανικές απόψεις στις οποίες αντιτίθενται», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

«Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.

Ο Τιερί Μπρετόν διετέλεσε επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά από το 2019 έως το 2024, με ευρείες αρμοδιότητες, ιδίως στους τομείς των ψηφιακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

Τα άλλα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται κατά της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Άχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, ιδρύτρια της γερμανικής ΜΚΟ HateAid, και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, διευθύνουσα σύμβουλος της ίδιας οργάνωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση κατά των κανονισμών της Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που επιβάλλουν υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες να επισημαίνουν και, ενδεχομένως, να αφαιρούν προβληματικό περιεχόμενο — κάτι που η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί μορφή λογοκρισίας.

Η ΕΕ διαθέτει πιθανόν το ισχυρότερο νομικό οπλοστάσιο παγκοσμίως όσον αφορά τη ρύθμιση του τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Αντιδράσεις από τη Γαλλία

Η γαλλική διπλωματία καταδίκασε το βράδυ «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις που ανακοίνωσε ότι επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε πέντε ευρωπαϊκές προσωπικότητες στρατευμένες στην αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

Στα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται πλέον η είσοδος, η διαμονή και κάθε δραστηριότητα στις ΗΠΑ, εξαιτίας -σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ- των ενεργειών τους για την επιβολή «λογοκρισίας» εις βάρος αμερικανικών συμφερόντων.

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ εις βάρος του Τιερί Μπρετόν, πρώην υπουργού και Ευρωπαίου επιτρόπου, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων», τόνισε μέσω X ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, με αναρτήσεις στα γαλλικά και στα αγγλικά.

«Οι λαοί της Ευρώπης είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι και δεν μπορούν να επιτρέψουν οι κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό χώρο τους να τους επιβάλλονται από άλλους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Μπρετόν.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι ο κανονισμός της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA) «υιοθετήθηκε δημοκρατικά στην Ευρώπη, ώστε ό,τι είναι παράνομο εκτός ψηφιακού κόσμου να είναι παράνομο και εντός αυτού». «Δεν έχει καμία εξωχώρια ισχύ και δεν αφορά σε καμία περίπτωση τις ΗΠΑ», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Μπενζαμέν Αντάντ εξέφρασε μέσω X την υποστήριξή του στον Τιερί Μπρετόν και στα άλλα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις. «Το κράτος δικαίου μας και η κυριαρχία μας δεν μπορούν επ’ ουδενί να αμφισβητούνται από εξωτερικούς παράγοντες», πρόσθεσε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

03:32ΕΡΓΑΣΙΑ

Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα την περίοδο των εορτών

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επεκτείνεται η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

02:44ΕΛΛΑΔΑ

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου οι επιταγές των 25 ευρώ

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Κυρώσεις από ΗΠΑ σε πέντε Ευρωπαίους για τη ρύθμιση του διαδικτύου – Ανάμεσά τους και ο πρώην επίτροπος Μπρετόν – Σφοδρές αντιδράσεις από Γαλλία

01:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί ο αστυνομικός και ο ύποπτος της επίθεσης

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Λαχτάρα για 164 επιβάτες - Αναγκαστική προσγείωση Airbus A320 της Vueling λόγω τεχνικού προβλήματος

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση συναγερμού το Λος Άντζελες: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» απειλεί με πλημμύρες – Εντολές εκκένωσης σε αρκετές περιοχές

00:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Με ιστορικό ρεκόρ έκλεισε ο S&P 500

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προεδρία για την αεροπορική τραγωδία: Να αποφεύγονται φήμες και θεωρίες συνωμοσίας

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος με κοκαΐνη, κάνναβη και όπλο

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η στιγμή που η συνέντευξη του Φιντάν τερματίστηκε ξαφνικά πριν ολοκληρωθεί - Βίντεο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Φωτιά μετά από έκρηξη σε γηροκομείο - Παγιδεύτηκαν ηλικιωμένοι

23:45ΚΟΣΜΟΣ

FBI: Πλαστό το σημείωμα Επστάιν στον παιδόφιλο Λάρι Νάσαρ με αναφορές στον Τραμπ

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός ήρωας από την Κρήτη συγκινεί και στέλνει μηνύματα ζωής

23:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή 25,3 εκατ. ευρώ σε 43.077 δικαιούχους

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πέρασε εύκολα από το Μόναχο η Χάποελ

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Αισιόδοξοι για Λεσόρ, θέλαμε να δώσουμε τον Γκριγκόνις» - Τι είπε για Γιούρτσεβεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Δείτε βίντεο

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με το «βίντεο αυτοκτονίας» του Τζέφρεϊ Επστάιν - Κατέβηκε άρον άρον

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η Εθνική Οδός στη Ριτσώνα προς Θήβα και Κάστρο Βοιωτίας μετά το χάος με τις ουρές χιλιομέτρων

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Ποιος ήταν ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Εκατοντάδες βικτωριανά παπούτσια ξεβράστηκαν σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός ήρωας από την Κρήτη συγκινεί και στέλνει μηνύματα ζωής

03:32ΕΡΓΑΣΙΑ

Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα την περίοδο των εορτών

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σάλος με παρέες ανηλίκων που κοροϊδεύουν την ισλαμική προσευχή – Δείτε βίντεο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την εορταστική περίοδο - Οι συχνότητες διέλευσης των συρμών για κάθε Μέσο

14:22WHAT THE FACT

Ο μαγνητικός βόρειος πόλος «μεταναστεύει» προς τη Σιβηρία και αλλάζει τον χάρτη του πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ