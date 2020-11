Κορονοϊός: Γνωστός τραγουδιστής στην εντατική - Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές από τον ιό, με τον 33χρονο σταρ να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Την μεγαλύτερη μάχη της ζωής του δίνει πασίγνωστος τραγουδιστής ο οποίος βρίσκεται στην εντατική μετά από επιπλοκές που του προκάλεσε ο covid-19.

Ο λόγος για τον ράπερ Jeremih, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα το περασμένο Σάββατο σε κλινική του Σικάγο, με τους γιατρούς να τον μεταφέρουν αμέσως σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Ο Jeremih βρίσκεται στην εντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνεχίστε να προσεύχεστε για εκείνον», ανέφερε η ανακοίνωση του μάνατζέρ του στα social media.

Ο Jeremih έχει πάρα πολλά hits με αμέτρητα views στο Youtube, μεταξύ των οποίων το «Put It Down On Me», το «Birthday Sex» και το Don't Tell'Em.

Στο πλάι του Jeremih, έστω και από μακριά, τάχθηκαν δεκάδες συνάδελφοί του, ανάμεσά τους ο 50 Cent: «Προσευχηθείτε για τον φίλο μου. Δεν είναι καλά. Ο Covid είναι πραγματικότητα. Δίνει μάχη στο Σικάγο».

